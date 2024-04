Grupo Mundo Azul realiza manhã de atividades com famílias e crianças com autismo neste sábado

Como parte das programações alusivas ao mês de conscientização sobre o autismo, o Abril Azul, o Grupo Mundo Azul realizará, neste sábado (20/04), a programação “Asas da Inclusão”, com atividades voltadas às famílias e portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa, promovida em parceria com Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), contará com ações e projetos de inclusão e participação social. Será das 9h às 11h, na sede do Graesp, no bairro de Val-de-Cães, em Belém.

Ao longo do dia, os convidados poderão contar com atividades de tirolesa, apresentação de aeronaves, além de brincadeiras. Também haverá oficinas de pintura, jogos de raciocínio lógico. Por medidas de segurança, o evento será fechado às famílias e pessoas com autismo previamente cadastradas.

Além disso, brigadistas do Aeroporto de Belém farão demonstração com jato d’água em caminhões e interação com os convidados. Profissionais da saúde, como psicólogos, neuropsicólogos, psicopedagogos, nutricionistas, entre outros, também estarão disponíveis para dialogar sobre o autismo com as famílias e os visitantes. E ainda, durante a programação, haverá a divulgação de material informativo para os responsáveis de pessoas autistas.

Serviço

Asas da Inclusão

Data: 20/04 (sábado)

Horário: 9h às 11h

Local: Sede do Graesp, localizada na avenida Júlio César