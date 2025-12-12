Grupo Liberal recebe Prêmio Simineral de Comunicação 2025

O Grupo Liberal foi destaque na edição 2025 do Prêmio Simineral de Comunicação, realizada na noite desta sexta-feira (12/12), na Usina 265, em Belém. A premiação reconheceu reportagens e projetos que contribuem para qualificar o debate sobre mineração responsável, sustentabilidade e desenvolvimento na Amazônia, com a participação de profissionais da imprensa, estudantes e representantes do setor produtivo.

Promovido pelo Sindicato das Indústrias Minerais do Pará (Simineral), o prêmio reuniu jornalistas, lideranças empresariais e representantes da academia para valorizar produções jornalísticas alinhadas aos desafios da transição energética, da bioeconomia e do papel estratégico do Pará na agenda climática global. A cerimônia contou ainda com apresentações musicais de Nosso Tom e Rebeca Lindsay.

Profissionais do Grupo Liberal entre os premiados

Na categoria Telejornalismo, o jornalista Madson Patrick dos Santos, da TV Liberal Parauapebas, conquistou o 2º lugar. Já na categoria Jornalismo 360º, o 2º lugar ficou com Marcus Vinícius Passos Araújo, do g1 Pará, veículo integrante do ecossistema do Grupo Liberal.

Além disso, a jornalista Fábia Sepêda recebeu homenagem especial, em reconhecimento à sua atuação em reportagens voltadas ao meio ambiente e à busca por soluções sustentáveis no Estado.

Premiação reconheceu trabalhos em sete categorias

A edição 2025 do Prêmio Simineral contemplou produções em sete categorias, envolvendo profissionais da imprensa, estudantes e empresas. O objetivo é estimular a produção de conteúdos que ampliem o entendimento da sociedade sobre o setor mineral e sua relação com o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

Entre as categorias premiadas estiveram Jovem Jornalista, Telejornalismo, Jornalismo Impresso, Radiojornalismo, Jornalismo 360º, Redes Sociais e Empresas, com trabalhos que abordaram temas como transição energética, bioeconomia, inovação e mudanças climáticas.

Comunicação como ferramenta para o desenvolvimento sustentável

Durante o evento, o presidente do Simineral, Anderson Baranov, destacou o papel estratégico da comunicação na construção de uma Amazônia mais sustentável.

“Os trabalhos inscritos mostram como o jornalismo tem sido fundamental para ampliar a compreensão da sociedade sobre a mineração responsável e suas contribuições para o desenvolvimento do Pará. A comunicação qualifica o debate e ajuda a construir um futuro mais inclusivo, transparente e ambientalmente comprometido”, afirmou.

O diretor executivo do Simineral, Emerson Rocha, reforçou que a premiação evidencia a atuação conjunta entre setor mineral, imprensa, universidades e sociedade civil.

“Cada reportagem premiada representa um avanço na forma como enxergamos a Amazônia e os desafios da transição energética. A informação de qualidade fortalece uma visão de desenvolvimento que respeita pessoas, territórios e o meio ambiente”, disse.

Confira os vencedores do Prêmio Simineral de Comunicação 2025

Jovem Jornalista

1º lugar – Elias Felippe Nogueira (UFPA): O novo ciclo da Amazônia mineral: como o Pará tenta transformar riqueza subterrânea em legado climático após a COP30

2º lugar – Caio Brandão (UNAMA)

3º lugar – Antonia Dailsa Costa Ribeiro

Telejornalismo

1º lugar – Ramon Azevedo de Sousa (TV Tapajós): Especial Horizonte Verde

2º lugar – Madson Patrick dos Santos (TV Liberal Parauapebas)

3º lugar – Adriana Marinho (TV Tapajós)

Jornalismo Impresso

1º lugar – Rafael Rocha (Diário do Pará): Entre a riqueza mineral, a descarbonização e a COP30: o caminho para a transição energética a partir da mineração no Pará

2º lugar – Irlaine Cristina Silva Nóbrega (Diário do Pará)

3º lugar – Ronaldo Brasiliense (O Liberal)

Rádio Jornalismo

1º lugar – Gilmar Miranda de Moraes Pretti (Rádio Clube do Pará): A bioeconomia é uma das apostas do setor mineral para ressignificar o modo de gerar emprego e renda em comunidades paraenses

2º lugar – Luiz Augusto da Silva Andrade (CBN Belém)

3º lugar – Ize Sena (CBN Belém)

Empresas

1º lugar – Oz Minerals

2º lugar – Hydro

3º lugar – G Mining

Redes Sociais

1º lugar – Norma Leite: O caroço de açaí como base de energia sustentável

2º lugar – Victor Jose Lima Sarmento (Pará Conectado)

3º lugar – Wandre Farias

Jornalismo 360º

1º lugar – Andressa de Freitas Ferreira (Diário Online – DOL): Mineração na Amazônia: como a Inteligência Artificial ajuda a enfrentar a crise climática

2º lugar – Marcus Vinícius Passos Araújo (G1 Pará)

3º lugar – Elisângela de Oliveira Soares (Roma News)