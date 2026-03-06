Grupo Liberal realiza manhã especial para colaboradoras em celebração ao Dia da Mulher

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo domingo (8), o Grupo Liberal promoveu, na manhã desta sexta-feira (6), uma programação especial dedicada às colaboradoras. A programação contou com apresentação musical, distribuição de brindes e ações de empresas parceiras, como sessões de tatuagem, distribuição de fotos personalizadas e serviços de maquiagem. A ação, idealizada pelo Departamento de Recursos Humanos (DRH), foi realizada no hall de entrada da sede da empresa, localizada no bairro do Marco, em Belém.

Durante a programação, as colaboradoras também puderam desfrutar de um lanche. Elas tiveram ainda a oportunidade de fazer fotos ao lado de uma das fantasias da segunda colocada do Rainha das Rainhas 2026, além de registrar fotos personalizadas em homenagem ao Dia da Mulher, produzidas pela empresa Horizon. A programação também contou com sessões de tatuagem, oferecidas pelo Magal Tattoo, e serviços de maquiagem realizados pela Rota’s Make Up.

Presença feminina

O objetivo desse momento foi buscar valorizar a presença feminina no ambiente corporativo, destacando a contribuição das mulheres nas diferentes áreas do grupo. A analista de Recursos Humanos do Grupo Liberal, Catarina Oliveira, enfatiza que a programação já faz parte do calendário de eventos da empresa todos os anos e frisa que essa é uma forma de integração e valorização das colaboradoras.

“Neste ano, conseguimos inovar ao oferecer um café da manhã especial para elas, com diversas atrações, como fotos, tatuagens e maquiagem. A iniciativa também funciona como uma forma de reconhecimento, proporcionando uma pausa na rotina para valorizar as mulheres.Trata-se de uma questão de valorização. A ação também busca promover um momento de descontração. A proposta é que elas façam uma breve pausa na rotina, conversem com outros colegas e aproveitem o que a empresa está proporcionando neste dia“, observa Catarina.

Força motora

A ação também contou com a organização da produtora executiva do Grupo Liberal, Meg Martins, que destacou a importância da manhã especial dedicada às mulheres da empresa. “A mulher do Grupo Liberal é uma grande força motora. Quando celebramos o Dia da Mulher, é fundamental homenageá-las. Trouxemos serviços que possam deixá-las ainda mais felizes e também um momento de imersão no Rainha das Rainhas, com a exposição da fantasia. Neste Dia da Mulher, é importante enaltecer as mulheres do Grupo Liberal, que têm uma importância gigantesca para todo esse grupo, que completa 50 anos de TV e 80 anos do jornal’, reforça Meg.

Valorização dos colaboradores

Para a recepcionista do Grupo Liberal, Cláudia Silva, a programação do Dia das Mulheres foi um presente pela data. “Todo evento que tem, eu costumo participar, principalmente neste que é o mais importante, o Dia Internacional da Mulher. É verdade que todo dia é o nosso dia, mas hoje é especial. É muito gratificante este evento e também aumenta a nossa autoestima”, relata Cláudia, que tem 15 anos de empresa.

Já a auxiliar administrativo do setor de Circulação do Grupo Liberal, Thayara Marques, que tem três anos de empresa, comenta que a programação foi bastante proveitosa e elogia a iniciativa do Grupo. “Quando entrei no jornal, eu tinha grandes expectativas com relação a eventos, pois sempre acompanhava o jornal pelas redes sociais. Agora faço parte da empresa e a conheço muito melhor por dentro. Na ação, fiz minha primeira tatuagem. Vemos que a empresa reconhece o seu funcionário com esses eventos e aumenta o vínculo entre empresa e colaborador”, afirma.

Parcerias

Maria Joana Brazil, representante da Rota’s Make Up detalhou o momento: “Para nós, é uma honra estar aqui no Grupo Liberal representando a Rota’s Make Up. A marca tem uma proposta diferente no mercado de maquiagem atualmente, ao oferecer produtos mais acessíveis, A maquiagem é expressão pessoal e pode fazer com que as mulheres se sintam bem e mais cuidadas. Acreditamos muito nesse potencial da maquiagem para que as mulheres se sintam mais confiantes e empoderadas”.

O tatuador Sidney Fernandes, o "Magal", que tem mais de 20 anos na área, detalha que estar presente na ação é uma satisfação e que a tatuagem evidencia a conexão com o que deseja retratar: “Trouxe micro tatuagens. As meninas escolhem as variáveis. Então trago vários modelos, que sejam pequenos e que sejam feitos bem rápido”. Diretor da Horizon Entretenimento, Maick Oliveira destaca a parceria na ação: “A gente trouxe hoje um totem com inteligência artificial, que faz uma transformação da foto com aquela vibe que está tomando de conta do momento hoje, que é cartoon 3D, anime, pintura em tela. Então a pessoa faz a foto na hora”, pontua.

A manhã foi embalada pelas apresentações do cantor Jurah Cerdeira e do Elvis da Amazônia. “Trouxe um repertório sobre histórias de amor, falando da mulher com respeito e carinho. Tudo isso com canções que marcaram épocas, músicas que, como a gente diz, são hinos. Com clássicos de Roberto Carlos, Tim Maria e Fábio Júnior. E, claro, com nossas músicas paraenses também”.