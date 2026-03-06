Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Grupo Liberal realiza manhã especial para colaboradoras em celebração ao Dia da Mulher

A programação contou com apresentação musical, distribuição de brindes e ações de empresas parceiras, como sessões de tatuagem, distribuição de fotos personalizadas e serviços de maquiagem

Gabriel Pires
fonte

Ação teve sessão de maquiagem (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo domingo (8), o Grupo Liberal promoveu, na manhã desta sexta-feira (6), uma programação especial dedicada às colaboradoras. A programação contou com apresentação musical, distribuição de brindes e ações de empresas parceiras, como sessões de tatuagem, distribuição de fotos personalizadas e serviços de maquiagem. A ação, idealizada pelo Departamento de Recursos Humanos (DRH), foi realizada no hall de entrada da sede da empresa, localizada no bairro do Marco, em Belém.

Durante a programação, as colaboradoras também puderam desfrutar de um lanche. Elas tiveram ainda a oportunidade de fazer fotos ao lado de uma das fantasias da segunda colocada do Rainha das Rainhas 2026, além de registrar fotos personalizadas em homenagem ao Dia da Mulher, produzidas pela empresa Horizon. A programação também contou com sessões de tatuagem, oferecidas pelo Magal Tattoo, e serviços de maquiagem realizados pela Rota’s Make Up.

Presença feminina

O objetivo desse momento foi buscar valorizar a presença feminina no ambiente corporativo, destacando a contribuição das mulheres nas diferentes áreas do grupo. A analista de Recursos Humanos do Grupo Liberal, Catarina Oliveira, enfatiza que a programação já faz parte do calendário de eventos da empresa todos os anos e frisa que essa é uma forma de integração e valorização das colaboradoras. 

Dia da Mulher

“Neste ano, conseguimos inovar ao oferecer um café da manhã especial para elas, com diversas atrações, como fotos, tatuagens e maquiagem. A iniciativa também funciona como uma forma de reconhecimento, proporcionando uma pausa na rotina para valorizar as mulheres.Trata-se de uma questão de valorização. A ação também busca promover um momento de descontração. A proposta é que elas façam uma breve pausa na rotina, conversem com outros colegas e aproveitem o que a empresa está proporcionando neste dia“, observa Catarina.

Força motora

A ação também contou com a organização da produtora executiva do Grupo Liberal, Meg Martins, que destacou a importância da manhã especial dedicada às mulheres da empresa. “A mulher do Grupo Liberal é uma grande força motora. Quando celebramos o Dia da Mulher, é fundamental homenageá-las. Trouxemos serviços que possam deixá-las ainda mais felizes e também um momento de imersão no Rainha das Rainhas, com a exposição da fantasia. Neste Dia da Mulher, é importante enaltecer as mulheres do Grupo Liberal, que têm uma importância gigantesca para todo esse grupo, que completa 50 anos de TV e 80 anos do jornal’, reforça Meg.

Valorização dos colaboradores

Para a recepcionista do Grupo Liberal, Cláudia Silva, a programação do Dia das Mulheres foi um presente pela data. “Todo evento que tem, eu costumo participar, principalmente neste que é o mais importante, o Dia Internacional da Mulher. É verdade que todo dia é o nosso dia, mas hoje é especial. É muito gratificante este evento e também aumenta a nossa autoestima”, relata Cláudia, que tem 15 anos de empresa.

Já a auxiliar administrativo do setor de Circulação do Grupo Liberal, Thayara Marques, que tem três anos de empresa, comenta que a programação foi bastante proveitosa e elogia a iniciativa do Grupo. “Quando entrei no jornal, eu tinha grandes expectativas com relação a eventos, pois sempre acompanhava o jornal pelas redes sociais. Agora faço parte da empresa e a conheço muito melhor por dentro. Na ação, fiz minha primeira tatuagem. Vemos que a empresa reconhece o seu funcionário com esses eventos e aumenta o vínculo entre empresa e colaborador”, afirma.

Parcerias

Maria Joana Brazil, representante da Rota’s Make Up detalhou o momento: “Para nós, é uma honra estar aqui no Grupo Liberal representando a Rota’s Make Up. A marca tem uma proposta diferente no mercado de maquiagem atualmente, ao oferecer produtos mais acessíveis, A maquiagem é expressão pessoal e pode fazer com que as mulheres se sintam bem e mais cuidadas. Acreditamos muito nesse potencial da maquiagem para que as mulheres se sintam mais confiantes e empoderadas”.

O tatuador Sidney Fernandes, o "Magal", que tem mais de 20 anos na área, detalha que estar presente na ação é uma satisfação e que a tatuagem evidencia a conexão com o que deseja retratar: “Trouxe micro tatuagens. As meninas escolhem as variáveis. Então trago vários modelos, que sejam pequenos e que sejam feitos bem rápido”. Diretor da Horizon Entretenimento, Maick Oliveira destaca a parceria na ação: “A gente trouxe hoje um totem com inteligência artificial, que faz uma transformação da foto com aquela vibe que está tomando de conta do momento hoje, que é cartoon 3D, anime, pintura em tela. Então a pessoa faz a foto na hora”, pontua. 

A manhã foi embalada pelas apresentações do cantor Jurah Cerdeira e do Elvis da Amazônia. “Trouxe um repertório sobre histórias de amor, falando da mulher com respeito e carinho. Tudo isso com canções que marcaram épocas, músicas que, como a gente diz, são hinos. Com clássicos de Roberto Carlos, Tim Maria e Fábio Júnior. E, claro, com nossas músicas paraenses também”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

grupo liberal

dia da mulher

ação especial
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

SEXTOU

Festa Rataria inaugura edição em Belém com DJs e música eletrônica alternativa

Evento no Núcleo de Conexões Na Figueiredo promete aquecer as pistas com experimentações do Funk ao Post-punk e Tecnobrega

27.02.26 14h34

ajude!

Eletricista é baleado no Guamá e família pede doação de sangue em campanha; colabore!

Diante da gravidade do quadro, parentes e amigos iniciaram uma mobilização nas redes sociais e entre moradores da região

25.02.26 15h06

BUSCA

Morte de protetora em Belém deixa 60 gatos castrados à espera de adoção

Todos os felinos disponíveis já passaram pelo processo de castração e os novos tutores contarão com suporte veterinário

21.02.26 12h02

Afeto por encomenda

Com foco em experiências, mercado de surpresas personalizadas se expande em Belém

Profissionais do setor relatam aumento na demanda por serviços que vão desde ambientações românticas até cestas e presentes exclusivos

15.02.26 6h30

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Maré alta em Belém: confira os horários a partir desta terça-feira (3)

Moradores de áreas próximas a igarapés, canais e regiões sujeitas à influência das marés devem redobrar a atenção, principalmente nos horários indicados

02.03.26 22h19

CARNAVAL 2026

VÍDEO: Destaque da Acadêmicos da Pedreira cai de carro alegórico na Aldeia Amazônica, em Belém

Integrante da escola de samba foi atendido logo após o incidente na sexta-feira (27) e passa bem, informou a liga das agremiações

01.03.26 16h01

OPERAÇÃO MARÉ ALTA

Maré alta em Belém muda o trânsito: veja as vias bloqueadas, desvios e rotas alternativas

Agentes de trânsito da Segbel estão posicionados em pontos estratégicos da capital até domingo (8), para organizar o fluxo de veículos

04.03.26 15h40

DESLIZAMENTO

Deslizamento de terra atinge 8 casas e afeta 40 famílias no 'Recanto Verde', distrito de Icoaraci

Uma casa ficou completamente destruída e sete foram diretamente afetadas, informou a prefeitura

02.03.26 8h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda