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Grupo Liberal celebra Dia do Mídia e homenageia parceiros pelos 80 anos de O Liberal

O evento prestou homenagem aos parceiros comerciais do grupo e também marcou as comemorações pelos 80 anos de O Liberal e pelos 50 anos da TV Liberal

Fabyo Cruz e Gabriel da Mota
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A festa foi concebida como um espetáculo musical que percorreu diferentes momentos da história do jornal e da televisão, relacionando acontecimentos marcantes das últimas oito décadas à trajetória do Grupo Liberal (Foto: Carmem Helena/O Liberal)

O Grupo Liberal reuniu, na noite desta quinta-feira (25), profissionais do marketing, da publicidade e da propaganda para celebrar o Dia do Mídia. Realizado na sede da empresa, no bairro do Marco, em Belém, o evento prestou homenagem aos parceiros comerciais do grupo e também marcou as comemorações pelos 80 anos de O Liberal e pelos 50 anos da TV Liberal, com uma programação que uniu música, memória e experiências imersivas.

A festa foi concebida como um espetáculo musical que percorreu diferentes momentos da história do jornal e da televisão, relacionando acontecimentos marcantes das últimas oito décadas à trajetória do Grupo Liberal. Os convidados também participaram de uma visita especial pelas instalações da empresa, em uma experiência que aproximou o público da história construída pelo grupo desde 1946.

Responsável pela coordenação do evento, a produtora cultural do Grupo Liberal, Meg Martins, explicou que a proposta foi mostrar como a empresa acompanhou e registrou as transformações da sociedade ao longo dos anos.

“Esta é uma edição muito especial do Dia do Mídia. Estamos celebrando os 50 anos da TV Liberal e os 80 anos de O Liberal. Pensamos em contar essa trajetória usando atores, ícones paraenses e fazendo um passeio pelas últimas décadas, mostrando momentos emblemáticos que o Grupo Liberal não apenas noticiou, mas dos quais também fez parte. O Liberal faz parte da família paraense e hoje também da família brasileira, com o Liberal+ e uma atuação cada vez mais digital”, afirmou.

Meg disse que a proposta foi proporcionar aos convidados uma imersão na história da comunicação no Pará, destacando a evolução do grupo e sua presença em diferentes plataformas, inclusive com cobertura internacional de grandes eventos.

O diretor executivo da TV Liberal, Alan Vale, ressaltou que as comemorações também representam um momento de olhar para o futuro da televisão. Segundo ele, ao completar 50 anos, a emissora mantém a liderança de audiência entre as afiliadas da Globo no país e se prepara para uma nova etapa tecnológica.

“A TV Liberal completa 50 anos com uma trajetória marcada pela credibilidade e pelo compromisso de levar informação aos paraenses. Hoje somos a afiliada da Globo com a maior audiência do Brasil, resultado da confiança construída ao longo dessa história. E já estamos nos preparando para a chegada da TV 3.0, uma televisão ainda mais conectada com o público e repleta de inovações tecnológicas”, destacou.

Entre os convidados estava o publicitário José Severo Filho, da Norte Comunicação, que acompanhou diferentes fases da evolução dos meios de comunicação e destacou a capacidade do Grupo Liberal de acompanhar as transformações do mercado.

“Comecei na época do jornal impresso, do rádio, da televisão e dos folders. Hoje vivemos uma realidade completamente digital. O Grupo Liberal acompanhou toda essa evolução, assim como as agências e os clientes. É gratificante ver como a tecnologia transformou a forma de trabalhar e de fazer publicidade”, disse.

Para o diretor da Mendes Comunicação, Oswaldo Mendes Neto, além das comemorações pelos aniversários de O Liberal e da TV Liberal, o evento valorizou algo cada vez mais importante no mercado: o relacionamento entre pessoas.

“Vivemos em um mundo cada vez mais conectado pelas telas. Por isso, encontros como este são fundamentais. O contato direto, o olho no olho, a aproximação entre clientes, agências, fornecedores e veículos fazem muita diferença. O Grupo Liberal está proporcionando justamente esse momento de integração”, afirmou.

Além da programação cultural, o Dia do Mídia reafirmou a parceria histórica entre o Grupo Liberal e o mercado publicitário paraense. Ao reunir profissionais de diferentes gerações, o evento celebrou a trajetória da empresa, reconheceu a contribuição de seus parceiros e destacou a evolução da comunicação, que passou do impresso e da televisão tradicional para um ambiente multiplataforma, mantendo como pilares a credibilidade e a inovação.

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