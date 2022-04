Greve de Rodoviários: funcionários da linha Benevides-São Brás paralisam atividades

Trabalhadores da empresa Transcap, em Santa Bárbara, paralisaram as atividades nesta segunda-feira (25), em protesto por falta de pagamento. A empresa é responsável pela linha de ônibus urbano Benevides-São Brás.

Segundo Luciano Barros, diretor de Comunicação do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belém (Sintrebel), os funcionários estão sem receber salário e tíquete alimentação desde novembro de 2021.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) comunicou que "...a crise do transporte coletivo vem sendo anunciada há vários anos, agravada com o congelamento da tarifa durante quase três anos. O resultado hoje é a falta de recurso das empresas para honrar seus compromissos, também impactadas pela ausência de definição do subsídio previsto pela Prefeitura de Belém que iria recompor a tarifa técnica definida em R$5,00 pela Semob, e aprovada pelo Conselho de Transporte. O prejuízo mensal do sistema já ultrapassa R$12 milhões"

A matéria segue em atualização. Acompanhe para mais informações!