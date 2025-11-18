Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Grande Belém ainda deve ter chuvas leves e moderadas até sexta-feira (21), prevê Inmet

O volume total foi de 39.0 mm, com início às 15h e término às 17h

Ayla Ferreira
fonte

A região não será afetada por chuvas fortes até o próximo sábado (22), diferentemente do ocorrido na última segunda-feira (17). (Thiago Gomes/O Liberal)

A Grande Belém segue com previsão de chuva fraca a moderada entre esta quarta-feira (19) e sexta-feira (21), principalmente no período da tarde, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Para o dia 19, o tempo fica parcialmente nublado pela manhã, evoluindo para nublado com pancadas de chuva à tarde, com volume entre 5 e 15 mm, concentrado sobretudo nas regiões leste e norte, como Ananindeua e Icoaraci. Nos dias 20 e 21, o cenário se mantém: pancadas de intensidade fraca a moderada, com acumulados entre 8 e 20 mm, sem previsão de tempestades semelhantes à registrada na última segunda-feira (17), quando um volume de 39 mm afetou vários pontos da cidade.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o temporal de segunda-feira (17) foi consequência de uma nuvem cumulonimbus carregada e desenvolvida, com diferenças no índice pluviométrico para cada bairro. 

“Verificamos nas imagens de satélite o desenvolvimento dessa nuvem. Uma forte instabilidade começou a se formar por volta das 14h, culminando a partir das 15h até as 17h. Foram três horas de chuvas e uma tempestade severa em toda a região metropolitana”, diz José Raimundo Abreu, meteorologista previsor do Inmet.

A maior concentração de chuva foi registrada na Terra Firme, com 95.2 mm. Entre os bairros que mais registraram chuva, estão: Nazaré, com 72 mm; Pedreira, com 56.6 mm; Cremação, com 38 mm; e Guamá, com 34.6 mm. Os menores índices foram registrados no Castanheira e no Entroncamento, onde há a estação do Inmet, que registrou 39 mm. 

Alerta laranja

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um alerta laranja para perigo de tempestades sobre trechos de São Paulo e Estados de outras regiões do País. Os mais afetados são: Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O aviso é válido até esta quarta-feira, (19).

O Pará terá risco de precipitações intensas até quarta (19). ambém há outro alerta laranja para tempestades em trechos de Santa Catarina e do Paraná nesta terça-feira, 18. Acre, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso também correm risco de precipitações.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades

Palavras-chave

inmet

previsão do tempo

Chuva em Belém
Belém
