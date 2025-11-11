Temperaturas máximas em Belém alcançam 35ºC nos primeiros dias da COP30, em Belém

Os primeiros dias da COP30 registrou temperaturas que alcançaram 35ºC, em Belém, segundo os registros do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet). A sensação térmica, que depende de vários fatores do local onde a pessoa está, pode chegar até 39ºC durante o pico do calor. Nos próximos dias, pancadas de chuvas nas primeiras horas da tarde também devem ser frequentes.

As temperaturas máximas estão ocorrendo em Belém entre 12h e 15h oscilando entre 34.1ºC e 35ºC. Já as mínimas ocorrem entre 5h e 6h com temperaturas entre 23.6ºC e 24.9ºC. Apesar do calor, sentido principalmente por pessoas de fora da região, essa não foi nem a temperatura mais alta de Belém dos últimos 30 dias.

"Nem as temperaturas máximas aqui superaram outubro. O máximo que deu agora foi 35ºC. No mês de outubro a temperatura chegou a 35,4°C e 35°C. É bem diferente o que está registrado nos dados dos termômetros. Quanto a sensação térmica depende de local para local na cidade, porque tem outras variáveis, a umidade, o vento, se um local é arborizado", explica o metereologista do Inmet, José Raimundo Abreu.

De acordo com ele, a sensação térmica pode variar de 3ºC a 4ºC. "Se tiver quente e não estiver com vento, a sensação do calor pode ser maior. O vento levanta o ar quente e desce com o ar frio, isso diminui a sensação térmica, mas se não tem esse vento e estiver num local sem sombra, a pessoa vai sentir mais calor", detalhou. A média das máximas do mês de novembro oscilam geralmente entre 34ºC e 36ºC.

"Com isso, a sensação pode chegar a 39°C a 40°C dependendo do bairro. Onde não tem cobertura de árvores e há maior irradiação de temperatura da superfície dos prédios, e não tendo vento chega a uma sensação térmica de 38ºC podendo atingir até 40°C. Já quem estiver na sombra com ventilação pode estar em uma temperatura de 36°C, mas a sensação térmica de 34°C a 35°C", aponta Abreu.

CHUVA - Pancadas de chuva também marcarão presença nos próximos dias de acordo com previsão do Inmet. A previsão do tempo e do clima para os próximos dias na capital paraense é que ocorram pancadas de chuva no início da tarde, por volta das 13h ou 14h, de quarta (12) até sexta-feira (14). O sábado já não deverá ter chuva.

O Instituto também aponta que a chuva da última segunda-feira (10) foi a maior do mês de novembro até o momento com a marca de 45,2mm, em aproximadamente duas horas. Em comparação, os primeiros 9 dias de novembro juntos somaram apenas 35mm de chuva. Ou seja, a chuva de apenas um dia registrou superou todo o mês até o momento.