Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Temperaturas máximas em Belém alcançam 35ºC nos primeiros dias da COP30, em Belém

Sensação térmica pode chegar a 39ºC, dependendo de vários fatores locais

Vito Gemaque
fonte

As temperaturas em Belém atingiram 35°C e devem se manter altas nos próximos dias. (Foto: Reprodução / iSTOCK)

Os primeiros dias da COP30 registrou temperaturas que alcançaram 35ºC, em Belém, segundo os registros do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet). A sensação térmica, que depende de vários fatores do local onde a pessoa está, pode chegar até 39ºC durante o pico do calor. Nos próximos dias, pancadas de chuvas nas primeiras horas da tarde também devem ser frequentes.

As temperaturas máximas estão ocorrendo em Belém entre 12h e 15h oscilando entre 34.1ºC e 35ºC. Já as mínimas ocorrem entre 5h e 6h com temperaturas entre 23.6ºC e 24.9ºC. Apesar do calor, sentido principalmente por pessoas de fora da região, essa não foi nem a temperatura mais alta de Belém dos últimos 30 dias.

"Nem as temperaturas máximas aqui superaram outubro. O máximo que deu agora foi 35ºC. No mês de outubro a temperatura chegou a 35,4°C e 35°C. É bem diferente o que está registrado nos dados dos termômetros. Quanto a sensação térmica depende de local para local na cidade, porque tem outras variáveis, a umidade, o vento, se um local é arborizado", explica o metereologista do Inmet, José Raimundo Abreu.

De acordo com ele, a sensação térmica pode variar de 3ºC a 4ºC. "Se tiver quente e não estiver com vento, a sensação do calor pode ser maior. O vento levanta o ar quente e desce com o ar frio, isso diminui a sensação térmica, mas se não tem esse vento e estiver num local sem sombra, a pessoa vai sentir mais calor", detalhou. A média das máximas do mês de novembro oscilam geralmente entre 34ºC e 36ºC.

"Com isso, a sensação pode chegar a 39°C a 40°C dependendo do bairro. Onde não tem cobertura de árvores e há maior irradiação de temperatura da superfície dos prédios, e não tendo vento chega a uma sensação térmica de 38ºC podendo atingir até 40°C. Já quem estiver na sombra com ventilação pode estar em uma temperatura de 36°C, mas a sensação térmica de 34°C a 35°C", aponta Abreu.

 

CHUVA - Pancadas de chuva também marcarão presença nos próximos dias de acordo com previsão do Inmet. A previsão do tempo e do clima para os próximos dias na capital paraense é que ocorram pancadas de chuva no início da tarde, por volta das 13h ou 14h, de quarta (12) até sexta-feira (14). O sábado já não deverá ter chuva.

O Instituto também aponta que a chuva da última segunda-feira (10) foi a maior do mês de novembro até o momento com a marca de 45,2mm, em aproximadamente duas horas. Em comparação, os primeiros 9 dias de novembro juntos somaram apenas 35mm de chuva. Ou seja, a chuva de apenas um dia registrou superou todo o mês até o momento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

previsão do tempo

clima e previsão do tempo

chuva em belém

calor em Belém

calor na cop30

COP30

belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Conteúdo de Marca

Quem move Belém: o papel social do ônibus e as histórias de quem mais depende dele

Em Belém, mais de 600 mil pessoas utilizam o sistema de ônibus todos os dias

11.11.25 12h36

COP 30

ONG Mandí promove expedição pelo Rio Tucunduba durante a COP 30 em Belém

Ação destacou a importância das bacias hidrográficas urbanas e discutiu os desafios ambientais da capital paraense

10.11.25 16h05

PEGOU MAL

Agente de cruzeiro da COP reclama de preços de Belém e chama a cidade de 'fim do mundo'

A fala viralizou de forma negativa e gerou reação entre internautas paraenses, que defenderam a cidade e ironizaram a situação

06.11.25 8h59

ENEM

O peso da espera: estudantes e escolas buscam equilíbrio emocional antes do Enem

Para a psicóloga e pedagoga Elayne Oliveira, a ansiedade é uma reação natural diante de momentos decisivos como o Enem, e pode se manifestar tanto no corpo quanto na mente

31.10.25 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

TRANSPORTE

Viagens para Cotijuba começam a ser realizadas no novo Porto da Tamandaré

Embarcações do porto de Icoaraci para a ilha continuam saindo todos os dias

10.11.25 19h05

GRINGO NA COP 30

VÍDEO: Gringo viraliza com personagens do Bonde da Alegria na Estação das Docas, em Belém

Alguns paraenses começaram a gritar no meio da rua: "Gringo, eu te amo"

10.11.25 14h04

BELÉM

Tapete de crochê suspenso vai colorir a área do comércio em Belém

Estão produzindo cerca de mil quadradinhos de crochê, que vão cobrir aproximadamente 70 metros de rua

10.11.25 13h54

segurança

Enem 2025: Polícia Civil investiga tentativa de fraude e uso de celular em banheiro no Pará

Mais de 4 mil agentes de segurança pública estavam mobilizados desde as 8h da manhã

10.11.25 15h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda