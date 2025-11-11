Pisou em poça de água ou área alagada? Veja os riscos e cuidados necessários!

A tradicional chuva de Belém, que ocorre quase toda tarde (e em vários outros horários, é verdade), também marcou a abertura da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), na segunda-feira (10). Com o grande índice pluviométrico, algumas áreas externas da Blue Zone e Green Zone ficaram alagadas, assim como outros pontos da cidade.

Segundo o Climatempo, a previsão é de mais chuva nos próximos dias. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram participantes da conferência se divertindo nas áreas alagadas. Apesar do clima de descontração, especialistas alertam para os riscos de doenças transmitidas pela água da chuva e para a importância de cuidados básicos durante o período chuvoso.

Riscos da água da chuva: leptospirose e outras doenças

O contato com a água acumulada nas ruas pode representar perigo à saúde. A água da chuva "empossada" ou que se mistura à água da vala pode conter agentes infecciosos capazes de causar doenças de pele e até infecções graves.

A leptospirose é a doença mais comum associada ao contato com água contaminada. Ela é causada pela bactéria Leptospira, presente na urina de ratos infectados.

Nos casos mais graves, a leptospirose pode causar falência dos rins e do fígado, além de inflamações pulmonares. A taxa de mortalidade pode chegar a 10% nas formas severas da doença.

Como se proteger em dias de chuva e alagamentos

Medidas simples podem reduzir o risco de contaminação e acidentes durante alagamentos e enchentes. As recomendações são da Defesa Civil e de especialistas em saúde pública.

Cuidados contra contaminação

Evite contato direto com a água da chuva .



. Use proteção : botas e luvas de borracha. Na falta delas, use sacos plásticos duplos bem amarrados até os joelhos.



: botas e luvas de borracha. Na falta delas, use sacos plásticos duplos bem amarrados até os joelhos. Lave a pele imediatamente após o contato com água, usando sabão e bastante água limpa.



após o contato com água, usando sabão e bastante água limpa. Redobre os cuidados após o recuo da água , quando há maior concentração de bactérias.



, quando há maior concentração de bactérias. Mantenha crianças longe de áreas alagadas — não deixe que brinquem na água.



Choques elétricos: risco oculto

Além da contaminação, há risco de choque elétrico e curto-circuito durante as chuvas.

O que fazer:

Nunca use equipamentos elétricos em locais alagados;



Desligue aparelhos das tomadas e evite o uso de eletrônicos ligados à rede elétrica;



Se precisar desconectar algo, certifique-se de estar seco e usando calçados de borracha;



Busque abrigo em local seguro se o nível da água subir;



Evite transitar por pontos conhecidos de alagamento;



Em caso de emergência, ligue 193 (Corpo de Bombeiros).

Atenção! Se você teve contato com água da chuva e lama apresentar sintomas (como febre alta; dores musculares; dor de cabeça; vômitos; olhos avermelhados; sangramentos e calafrios, procure atendimento médico imediatamente. O diagnóstico é confirmado por exames laboratoriais.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)