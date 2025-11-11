Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Pisou em poça de água ou área alagada? Veja os riscos e cuidados necessários!

Fique de olho! Medidas simples podem reduzir o risco de contaminação e acidentes durante alagamentos.

Riulen Ropan
fonte

As fortes chuvas em Belém durante a COP 30 reforçam a necessidade de atenção aos riscos sanitários e elétricos provocados pelos alagamentos. (Reprodução Instagram)

A tradicional chuva de Belém, que ocorre quase toda tarde (e em vários outros horários, é verdade), também marcou a abertura da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), na segunda-feira (10). Com o grande índice pluviométrico, algumas áreas externas da Blue Zone e Green Zone ficaram alagadas, assim como outros pontos da cidade.

Segundo o Climatempo, a previsão é de mais chuva nos próximos dias. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram participantes da conferência se divertindo nas áreas alagadas. Apesar do clima de descontração, especialistas alertam para os riscos de doenças transmitidas pela água da chuva e para a importância de cuidados básicos durante o período chuvoso.

Riscos da água da chuva: leptospirose e outras doenças

O contato com a água acumulada nas ruas pode representar perigo à saúde. A água da chuva "empossada" ou que se mistura à água da vala pode conter agentes infecciosos capazes de causar doenças de pele e até infecções graves.

A leptospirose é a doença mais comum associada ao contato com água contaminada. Ela é causada pela bactéria Leptospira, presente na urina de ratos infectados.

Nos casos mais graves, a leptospirose pode causar falência dos rins e do fígado, além de inflamações pulmonares. A taxa de mortalidade pode chegar a 10% nas formas severas da doença.

VEJA MAIS

image No 1º dia da COP 30 em Belém, vídeo mostra 'gringos' se divertindo com chuva intensa
Vídeo mostra participantes da conferência com os pés submersos após alagamento no Parque da Cidade, durante temporal nesta segunda-feira (10)

image COP 30 deve ser marcada por sol forte e pancadas rápidas de chuva em Belém
De acordo com o site Climatempo, entre 10 e 14 de novembro as temperaturas devem variar entre 33°C e 34°C

image Governo do Pará reconhece situação de emergência em Belterra após vendaval e chuva de granizo
O episódio em questão ocorreu no dia 28 de agosto deste ano e afetou mais de 160 pessoas, conforme o levantamento da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)

Como se proteger em dias de chuva e alagamentos

Medidas simples podem reduzir o risco de contaminação e acidentes durante alagamentos e enchentes. As recomendações são da Defesa Civil e de especialistas em saúde pública.

Cuidados contra contaminação

  • Evite contato direto com a água da chuva.
     
  • Use proteção: botas e luvas de borracha. Na falta delas, use sacos plásticos duplos bem amarrados até os joelhos.
     
  • Lave a pele imediatamente após o contato com água, usando sabão e bastante água limpa.
     
  • Redobre os cuidados após o recuo da água, quando há maior concentração de bactérias.
     
  • Mantenha crianças longe de áreas alagadas — não deixe que brinquem na água.
     

Choques elétricos: risco oculto

Além da contaminação, há risco de choque elétrico e curto-circuito durante as chuvas.

O que fazer:

  • Nunca use equipamentos elétricos em locais alagados;
     
  • Desligue aparelhos das tomadas e evite o uso de eletrônicos ligados à rede elétrica;
     
  • Se precisar desconectar algo, certifique-se de estar seco e usando calçados de borracha;
     
  • Busque abrigo em local seguro se o nível da água subir;
     
  • Evite transitar por pontos conhecidos de alagamento;
     
  • Em caso de emergência, ligue 193 (Corpo de Bombeiros).

Atenção! Se você teve contato com água da chuva e lama apresentar sintomas (como febre alta; dores musculares; dor de cabeça; vômitos; olhos avermelhados; sangramentos e calafrios, procure atendimento médico imediatamente. O diagnóstico é confirmado por exames laboratoriais.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop 30

chuva em belém

chuvas

riscos

cuidados

COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda