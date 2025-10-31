COP 30 deve ser marcada por sol forte e pancadas rápidas de chuva em Belém

Belém terá sol forte, chuvas passageiras e céu nublado em alguns momentos em meio à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), segundo previsão detalhada pela prefeitura de Belém. De acordo com o site Climatempo, entre 10 e 14 de novembro as temperaturas devem variar entre 33°C e 34°C.

A previsão do tempo detalhada para esse período indica que na segunda-feira (10) a média será de 33°C, com sol e algumas nuvens, além de chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas o tempo permanecerá firme.

Na terça-feira (11), a temperatura média também será de 33°C, com sol, algumas nuvens e chuva passageira, enquanto à noite haverá muitas nuvens, sem previsão de chuva. Já na quarta-feira (12), a média será de 34°C, com sol e muitas nuvens, intercalando com períodos de céu nublado, e a noite será de muitas nuvens.

Na quinta-feira (13), a temperatura média será de 34°C, com sol e muitas nuvens durante o dia, e céu nublado à noite. E, na sexta-feira (14), a média será de 33°C, com sol e muitas nuvens, apresentando períodos de céu nublado ao longo do dia, e a noite terá tempo firme.

Sombrinha compartilhada

Para enfrentar o clima característico da cidade, os turistas que chegam para a COP 30 poderão contar com sombrinhas compartilhadas. Em parceria com a empresa privada RentBrella, foram instaladas máquinas automáticas de empréstimo gratuito de sombrinhas em diversos pontos da capital.

O sistema é simples: o usuário pode retirar uma sombrinha em um local, utilizá-la por até 24 horas e devolvê-la em qualquer outra máquina, sem custo algum. A proposta visa oferecer praticidade e conforto tanto para moradores quanto para visitantes, garantindo proteção contra o sol forte e as chuvas tropicais que marcam o cotidiano belenense.