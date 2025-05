Governo entrega ruas asfaltadas e anuncia novas obras nos bairros da Pratinha e do Benguí

O Governo do Pará segue melhorando a infraestrutura urbana e promovendo qualidade de vida para a população de Belém. Na manhã desta terça-feira (6), a vice-governadora do Estado, Hana Ghassan, entregou ruas asfaltadas e anunciou novas obras nos bairros da Pratinha e do Benguí. Os investimentos fazem parte dos legados da realização da COP 30, a Conferência Mundial do Clima, que vai acontecer na capital paraense em novembro.

"Estou muito feliz de fazer essas entregas de ruas pavimentadas. Nós sabemos o quanto é importante o asfalto passar na frente da casa da gente. Durante a caminhada pude conversar com os moradores e quero agradecer todo o carinho e a confiança recebida. Nós sabemos que tem muito a ser feito, mas, estamos fazendo as entregas e iniciando os serviços em outras ruas. O Governo do Estado, nessa união com a Prefeitura, está junto da população, no dia a dia, olhando nos olhos de cada morador, trabalhando incansavelmente por uma Belém e por um Pará cada dia mais prósperos", destacou a vice-governadora.

O prefeito de Belém, Igor Normando, falou da importância da parceria entre os governos federal, estadual e municipal pela entrega de obras e o anúncio de novos investimentos na capital. "Temos andado pelas ruas de Belém antes e depois que o Governo do Estado entrou para mudar a vida das pessoas. São melhorias por todos os cantos de Belém. E ninguém na vida faz nada sozinho. A população de Belém colocou em todos nós a esperança por dias melhores. Aprendi com a vice-governadora Hana Ghassan que nada vence o trabalho. Vamos continuar transformando Belém, levando esse projeto adiante para honrar a nossa população", disse Igor Normando.

Pratinha – No bairro, o Estado entregou a Passagem Bom Sossego com asfalto novo. A iniciativa histórica do Governo do Pará foi comemorada pela dona de casa Zenilda Silva. “Moro aqui há 20 anos. Era bem ruim, difícil o acesso. Tinham muitas pontes, lama e buraco. O povo, a gente da comunidade, sofria muito. Agora, com essa obra, só tenho a agradecer à vice-governadora Hana. É uma felicidade. Não tenho palavras. É gratidão. Eu gosto de sair arrumadinha, colocar meu saltinho e estou feliz. Creio que cada um de nós, moradores, estamos felizes por essa obra, por esse milagre”, agradeceu Zenilda.

Das 26 vias que vão receber asfalto na Pratinha, totalizando mais de 8 quilômetros em obras, 15 já foram totalmente pavimentadas: Rua Belchior, Rua Nova Aliança, Rua Humberto Mendes, Rua Profeta Samuel, Rua Samaritana, Alameda Isabel, Alameda Vitória, Passagem Duas Estrelas, continuação da Rua da Pratinha, Passagem Profeta Jeremias, Passagem Samaritana, Passagem Bom Sossego, Passagem Esmaelino, Passagem São José e Travessa Cristóvão Colombo.

Além disso, outras 11 ruas terão as suas obras iniciadas, exemplo da Passagem John Engelhard, onde mora a doméstica Maria Corina. Ela fala dos desafios de conviver com a lama e os buracos, realidade que já começar a mudar a partir dos serviços que são executados através da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).

“É muita lama, limo, buracos. O carro de aplicativo não entra aqui. Quando alguém está doente, tem que sair na moto. É difícil sobreviver em uma situação dessa. Espero muito por essa melhoria, em ver a nossa rua completamente mudada. Queremos asfalto, coisas boas para a gente, pois também merecemos”, falou Maria Corina.

Benguí – Ao todo, 12 ruas passarão por obras no bairro, sendo que 8 delas já foram totalmente pavimentadas: Passagem São Miguel, Rua Engenheiro José Machado, Passagem Santa Maria, Rua Olavo Nunes, Rua Provan, Passagem Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Rua Magalhães Barata e Travessa Paraná.

A Rua Magalhães Barata já recebeu serviços de pavimentação asfáltica, drenagem, terraplanagem, calçada, meio-fio e sinalização. Ao todo, o bairro do Benguí vai contar com mais de quatro quilômetros em serviços de asfalto, o que também inclui trabalhos na Passagem Maciel.

O investimento do “Asfalto COP 30” por parte do Governo do Estado, em parceria com o Governo Federal, por meio da Itaipu Binacional, é de R$ 231.046.092,15. Ao todo, serão beneficiadas 326 vias, distribuídas por mais de 35 bairros e distritos de Belém, totalizando 102,14 quilômetros em obras.

"O investimento do Governo do Estado em obras de pavimentação nos bairros e distritos de Belém é um compromisso da gestão do governador Helder Barbalho e da vice-governadora Hana Ghassan. Além das obras de asfaltamento que foram entregues hoje, na Pratinha e no Bengui, seguimos com serviços em diversas frentes nesses e em outros bairros e distritos da nossa capital, o que vai proporcionar cada vez mais dignidade, melhoria na qualidade de vida e mobilidade à população", enfatizou o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral.