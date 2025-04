Operação Tapa-Buraco vai recuperar 300 km em 227 vias de Belém

A Operação Tapa-Buraco em Belém foi oficialmente lançada nesta terça-feira (15/04), com a meta de recuperar 300 quilômetros de asfalto em 227 vias da capital paraense ainda neste ano. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Belém e o Governo do Estado do Pará.

O lançamento ocorreu na Travessa Lomas Valentinas, entre a Rua Antônio Everdosa e a Avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira.

Ação integrada vai recuperar ruas e melhorar mobilidade urbana

A cerimônia de lançamento contou com a presença da vice-governadora Hana Ghassan, do prefeito Igor Normando, do vice-prefeito Cássio Andrade e de diversos vereadores. A operação visa melhorar a mobilidade urbana e a qualidade das vias públicas em Belém.

A ação inclui uma série de serviços de infraestrutura e zeladoria urbana, como:

Roçagem manual e mecânica

Varrição de ruas

Limpeza e desobstrução de bueiros e sistemas de drenagem

Demolição e construção de calçadas e meios-fios

Pavimentação e recuperação de asfalto

Serviço de tapa-buracos

Recuperação de tubulações de drenagem e esgoto

Plantio de grama e poda de árvores

Mais de 200 ruas, travessas, avenidas e passagens serão contempladas com as melhorias.

operação Tapa-Buraco (Thiago Gomes / O Liberal) (Thiago Gomes / O Liberal) (Thiago Gomes / O Liberal) (Thiago Gomes / O Liberal) (Thiago Gomes / O Liberal) (Thiago Gomes / O Liberal) (Thiago Gomes / O Liberal) (Thiago Gomes / O Liberal) (Thiago Gomes / O Liberal)

Governo do Estado e Prefeitura de Belém atuam juntos pela cidade

Segundo a vice-governadora Hana Ghassan, o Governo do Pará está contribuindo com dez equipes adicionais para acelerar o cronograma. “É um trabalho importante para melhorar o ir e vir das pessoas e o transporte urbano. Com essas novas frentes, queremos eliminar os buracos das ruas de Belém”, afirmou.

A Prefeitura atua por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), enquanto o Estado participa por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).

“O objetivo é atender todos os distritos de Belém. Estamos somando esforços com o Estado para fazer a zeladoria que a cidade precisa e merece”, destacou o prefeito Igor Normando.

População aprova operação de recuperação do asfalto em Belém

Moradores da região já demonstram expectativa positiva. A comerciante Fátima Proença, moradora da Travessa da Vila Garcia, no bairro da Pedreira, contou que quase sofreu um acidente devido a um buraco. “Acredito que não só a Lomas, mas muitas ruas próximas precisam dessa operação e desse cuidado”, disse.

Outro morador destacou a importância de manter a cidade bem cuidada. “Essa ação é muito positiva. Precisamos de ruas em boas condições, principalmente para quem tem mobilidade reduzida. Que essa operação tenha continuidade”, declarou.

Operação Tapa-Buraco começa com força-tarefa acelerada

O vice-prefeito Cássio Andrade informou que a operação começará em ritmo acelerado. “Vamos iniciar com modo turbo, com mais equipes para cobrir um número maior de ruas rapidamente”, explicou.

O prefeito também lembrou que, devido às fortes chuvas em Belém, a manutenção do asfalto precisa ser frequente. “Esse trabalho ajuda a evitar prejuízos como pneus rasgados ou rodas danificadas. A meta é alcançar todas as áreas da cidade, do centro à periferia”, completou.