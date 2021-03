Governo e Prefeitura buscam parceria para ações ambientais

Dirigentes da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) reuniram-se com representantes das secretarias municipais de Saneamento e de Meio Ambiente e propuseram um acordo de cooperação entre as esferas públicas na fiscalização de crimes ambientais e para colaborar com soluções para destinação do lixo na Região Metropolitana de Belém. A reunião se deu na terça-feira (9).

No encontro, o representante técnico da Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan), Eduirbe Araújo, discorreu sobre o trabalho de recuperação da área referente ao aterro sanitário do Aurá e da possibilidade de reutilização do espaço em caráter temporário, para receber os resíduos de Belém, Ananindeua e Marituba, já que o atual aterro sanitário, gerenciado pela empresa Guamá Tratamento de Resíduos, só tem licença para funcionar até 31 de maio de 2021.

O titular da Semas, Mauro Ó de Almeida, enfatizou a importância de se trabalhar com alternativas para a destinação do lixo, como a reciclagem de material e a compostagem de resíduos orgânicos. "Nós temos que unir forças para diminuir a nossa produção de material descartado diariamente, e a ideia é fazer isso a partir das proposições e do diálogo com a população", disse o secretário.

Em relação ao apoio às fiscalização da Semma, em Belém, Mauro Ó de Almeida explicou que, atualmente, a Secretaria Estadual tem como colaborar com essa ação, já que hoje o órgão conta cerca de 100 fiscais. "Nossa ideia é fazer um trabalho em conjunto, somando forças para garantir uma cobertura maior na fiscalização do descarte irregular de lixo e na arborização da cidade", explicou.

Outras reuniões devem ser marcadas nos próximos dias, para tratar dos dois temas e afinar estratégias para fazer valer o diálogo entre as secretarias.