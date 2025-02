Governo do Pará entrega novos caminhões e condecorações ao Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará recebeu, nesta quinta-feira (30), um reforço significativo em sua estrutura operacional, com a entrega de seis caminhões de combate a incêndio pelo governador Helder Barbalho. O evento, realizado em Belém, também foi palco de uma homenagem a 28 integrantes da corporação, reconhecendo seus feitos em missões de resgate realizadas nas últimas semanas.

Durante a cerimônia, o governador destacou que a entrega dos novos veículos faz parte de um investimento total de R$ 31 milhões visando aumentar a capacidade de resposta do Corpo de Bombeiros no Pará. “Estamos dando continuidade às entregas de 14 caminhões de combate a incêndio. Estas viaturas estarão espalhadas em todas as regiões do Pará, para fortalecer a infraestrutura e a logística de combate a incêndios, com as mais modernas viaturas do mundo”, afirmou Barbalho.

A entrega dos novos veículos é parte de um investimento total de R$ 31 milhões que busca aumentar a capacidade de resposta do CBM (Foto: Marcelo Lélis / Agência Pará)

Além do investimento em equipamentos, o governador fez questão de ressaltar a importância do reconhecimento ao trabalho dos bombeiros. “Hoje também estamos condecorando policiais bombeiros que participaram ativamente de duas importantes missões de salvamento de vidas, mostrando a competência do Corpo de Bombeiros do Estado”, enfatizou o governador, referindo-se aos resgates em Canaã dos Carajás e na ponte entre Maranhão e Tocantins.

O coronel Jaime Benjó, comandante-geral do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Militar, expressou sua gratidão pela valorização demonstrada pela administração estadual. "Para a corporação, é um dia muito importante. É um reconhecimento da tropa por parte do nosso governador, especialmente por terem participado de ocorrências de extrema importância", disse ele, mencionando o investimento contínuo em equipamento e capacitação desde o início do governo em 2019.

Participantes da cerimônia, que incluíram familiares dos condecorados e membros da sociedade civil, aplaudiram as honrarias entregues. Ao todo, foram distribuídas 23 medalhas e 5 capacetes, simbolizando a bravura e a dedicação dos bombeiros em situações adversas. “Esse momento representa não apenas o reconhecimento individual, mas também um motivador para a equipe continuar seus esforços incansáveis”, ressaltou Benjó.

O governador também prestou homenagem a 28 integrantes da corporação por seus feitos em missões de resgates realizadas nas últimas semanas (Foto: Marcelo Lélis / Agência Pará)

O terceiro sargento Tiago Borges Freitas, um dos homenageados, compartilhou sua experiência durante a missão em Canaã dos Carajás. “Foi bastante complexa quando chegamos lá, mas graças à logística e ao conhecimento técnico, conseguimos acessar o poço e fazer um planejamento eficaz. Retiramos os mineradores que estavam presos com vida”, contou emocionado. Ele destacou ainda como o investimento em capacitação e equipamentos impactou o sucesso da operação. “Com certeza, a qualificação é fundamental para atuarmos de forma segura e rápida”, completou.

Os esforços dos bombeiros no resgate das vítimas soterradas em Canaã dos Carajás e a assistência prestada após o colapso da ponte entre Maranhão e Tocantins foram exemplos claros do comprometimento e profissionalismo da corporação. "Vidas alheias e riquezas salvar" – essa é a razão de existir do Corpo de Bombeiros, conforme expressou o coronel Jaime Benjó.