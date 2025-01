Garimpeiros soterrados são resgatados com vida em Canaã dos Carajás; ASSISTA

Os três garimpeiros que estavam soterrados em uma mina ilegal de cobre no município de Canaã dos Carajás, sudeste do Pará, foram resgatados na noite do último de sábado (25/01). Por volta das 22 horas, o primeiro dos três garimpeiros foi içado de volta à superfície pelo Corpo de Bombeiros.

Uma complexa operação com reforço de profissionais de Belém foi planejada e executada. Em vídeos divulgados pelas redes sociais é possível ver o momento em que os Bombeiros conseguem retirar as vítimas do buraco.

De acordo com o portal Correio de Carajás, após 44 horas do acidente, a primeira vítima a surgir do fundo do poço foi o garimpeiro João Vitor. Os três homens estavam presos a mais de 50 metros de profundidade. Os três trabalhadores estavam em uma mina clandestina e subterrânea na Vila Nova Jerusalém.

Aproximadamente 30 minutos depois, Eduardo foi a segunda vítima salva pela equipe de resgate, sendo levado para atendimento médico imediato. E o último dos três garimpeiros, identificado como Issac, foi resgatado às 23h40. Todas as vítimas foram levados ao hospital de Canaã dos Carajás, bastante debilitados, mas conscientes.

A equipe de resgate tinha certeza de que os garimpeiros estavam vivos devido à comunicação feita usando um cano. Por meio dessa tubulação, eles recebiam água e alimentação. Segundo investigações preliminares, o desmoronamento foi causado pelas intensas chuvas que atingiram a região e a fragilidade da estrutura da mina.

Para reforçar as operações de resgate, o Corpo de Bombeiros obteve a ajuda de mergulhadores de Belém, militares especializados em buscas e salvamento de situações de complexidade. Os colegas garimpeiros também foram essenciais, explicando sobre a complexidade da cava.

A operação foi delicada devido a a inundação do fosso principal com milhares de litros de água, que tiveram de ser bombeados para fora ao longo do dia com equipamento montado pelas autoridades.

O acidente aconteceu por volta das 2h da madrugada de sexta-feira (24/01), onde foi instalada uma tubulação improvisada por onde são enviados suprimentos aos trabalhadores. A entrada principal do túnel ficou bloqueada devido ao desabamento de uma caixa de contenção.

Equipes trabalharam desde a manhã de sábado (25/01) em uma operação de resgate complexa para salvar os três garimpeiros presos na mina de cobre.