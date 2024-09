Governo do Pará entrega mais de 3 mil títulos de regularização fundiária em Ananindeua, neste sábado

Cerca de 3,7 mil títulos de regularização fundiária urbana foram entregues aos moradores de Ananindeua pelo Governo do Pará neste sábado (14/09). Durante a entrega, o governador do Estado, Helder Barbalho, destacou a importância do reconhecimento da propriedade dos cidadãos.

Ao todo, 3.749 famílias moradoras das áreas do Guanabara, Jaderlândia II, e do PAAR foram contempladas.

“Esta é a primeira grande entrega que permitirá que os moradores possam ter o direito de dizer que são donos efetivos do seu pedaço de chão, da sua casa, do seu lote, do seu terreno. Continuamos os cadastramentos, fazendo as análises de terreno por terreno e devemos ter, nos próximos dias, uma nova entrega. A meta é que possamos, nos próximos meses, totalizar mais de 9 mil títulos definitivos só no bairro do Paar, atendendo aos moradores de Ananindeua”, exaltou o governador Helder Barbalho.

A regularização é uma demanda antiga dos moradores que ocupam há anos a região, como de Beth Martins, uma das primeiras ocupantes a morar na área. “Eu não sabia se ia ficar ou se ia sair. Graças a Deus nós estamos sendo beneficiados por essa ação”, contou a moradora com o documento em mãos.

Foram 887 títulos para o bairro da Guanabara, 339 títulos no Jaderlândia II, e 2.523 no bairro do PAAR. Mulheres são a maioria das beneficiadas pela política de regularização fundiária paraense. Somente nesta entrega, 80% dos documentos foram emitidos para elas.

De acordo com o governador Helder Barbalho, essa é uma prioridade para a gestão estadual. “O título, prioritariamente, tem que ficar com a mulher que é o alicerce do lar, alicerce da família. Os homens têm que andar na linha, porque senão elas botam eles para fora de casa”, brincou o chefe do executivo estadual.

Os títulos de propriedade de terra ajudam a garantir a segurança jurídica dos moradores e a potencializar o desenvolvimento social.