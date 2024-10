Governo do Estado investe em projetos e obras para incrementar turismo, em Belém

Com as atenções nacionais e internacionais voltadas, cada vez mais, para Belém, cidade que sediará a COP 30 em 2025, o governo do Pará reforça os investimentos em projetos e obras que fomentem o turismo, como atividade econômica sustentável, na capital paraense.

O Estado tem se empenhado de modo coletivo para consolidar o Pará como destino turístico, e desenvolve projetos de infraestrutura, melhora os acessos a pontos turísticos e constrói novos equipamentos.

Em 2023, a atividade econômica do turismo gerou mais de R$ 750 milhões em receita para o Pará, como resultado dos gastos de mais de um milhão de turistas nacionais e estrangeiros em visita a destinos paraenses

O secretário adjunto de Turismo (Seutr), Lucas Vieira, enfatiza o conjunto de investimentos do governo estadual neste ano de 2024. “Podemos citar obras como a nova sinalização turística da capital paraense que vai atender uma demanda já existente para os turistas, o Parque da Cidade, o Porto do Futuro II, Terminal Turístico Hidroviário de Belém na Estação das Docas, Parques Lineares (nas Avenidas Tamandaré e Visconde de Souza Franco), reconstrução do Terminal Hidroviário e Turístico de Icoaraci", disse ele.

"Também há a construção de meios de hospedagem como o Hotel de Líderes. Ações que buscam atrair mais turistas, garantindo o desenvolvimento da região pensadas para a COP 30, mas que ficarão como legado para todos os paraenses", complementou o adjunto de Turismo, Lucas Vieira.

A geóloga mineira Fernanda Bretas é uma das turistas apaixonadas por Belém. Ela conta que incentiva outras pessoas a conhecerem o Pará. "Eu amo a cultura, o povo, a comida e os espaços do Pará. O filhote é o meu peixe preferido e eu sempre vou à Basílica, que considero um lugar muito especial. Sempre digo aos sudestinos que Belém é um lugar aberto, vivo e principalmente feliz. Me sinto acolhida como se fosse minha própria terra. Acompanhar os avanços e a chegada da COP 30, onde o futuro da Amazônia será discutido no seu próprio local de fala, é especial”, disse Fernanda.

Sinalização

O projeto de sinalização turística integra uma série de melhorias sociais e de infraestrutura que o Estado realiza na capital, por meio de um Termo de Cooperação Técnica assinado pelo governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), em parceria com a prefeitura. O foco é a substituição de 800 placas bilíngues (português e inglês).

Hotelaria

Com o intuito de garantir hospedagem aos convidados, participantes e visitantes no período da COP 30, o governo do Pará articula uma rede de parceiros para ampliar o quantitativo de espaços destinados a este fim. Um dos projetos envolve a oferta de hospedagem, próxima ao centro das discussões, de modo a evitar grandes deslocamentos nesse período.

Serão cerca de 400 apartamentos modulares destinados aos chefes de Estado e comitivas. Plataformas de aluguel de curta temporada também integram parte importante dessa estratégia. A Airbnb, em parceria com a Setur, lançou o “Rotas Airbnb no Pará”, com uma página especial dedicada ao Pará.

Cruzeiros

De outubro de 2023 até março de 2024, cerca de 15 mil cruzeiristas circularam na capital Belém, Alter do Chão e Santarém, no oeste paraense. Os cruzeiros movimentam a economia que gira em torno do turismo, como a gastronomia, a produção cultural, a cerâmica marajoara, chocolates regionais e outros produtos artesanais.

Novos Espaços

Uma das obras estratégicas do governo do Estado é o Porto Futuro II, próximo à Estação das Docas, às margens da Baía do Guajará. O local deve reunir nos seus 500 metros, na orla fluvial do antigo porto de Belém, atividades econômicas relacionadas ao turismo, cultura, lazer e gastronomia. O Museu das Amazônias, que funcionará dentro do Porto Futuro II, homenageará a região e os povos tradicionais que nela habitam, em uma área de 3 mil metros quadrados.

Terminal

As obras no galpão 10 do Terminal Hidroviário de Belém, localizado na avenida Marechal Hermes, avançam. No espaço é construído o Terminal Hidroviário de Cruzeiros, que, em breve, será entregue pelo governo do Estado, por meio da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), órgão responsável pela gestão e execução do equipamento público. O intuito é fortalecer, cada vez mais, a inclusão da cidade em roteiros internacionais.