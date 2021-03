Governo do Estado e familiares de piloto desaparecido há 36 dias seguem para resgate

Equipes do Grupamento Aéreo de Segurança e do Grupamento Fluvial foram deslocadas na manhã deste sábado, 6, até a região mais próxima de Laranjal do Jari, municipio do Amapá, para fazer o transporte do piloto Antônio Sena, conhecido como Toninho, de 36 anos, que foi encontrado com vida em uma área de mata. Familiares do piloto e uma equipe médica acompanharam a operação de resgate do piloto. Antônio foi levado para a unidade de saúde mais próxima para avaliação de sua condição após 36 dias perdido na localidade.

Mariana Sena, irmã de Antônio, postou nas redes sociais o momento em que os familiares saíram em busca do ente querido.

Mariana Sena, irmã de Antônio Sena, a caminho do resgate do piloto (Reprodução/Instagram)

O piloto estava desaparecido desde o dia 28 de janeiro. Ele saiu do município de Alenquer, no oeste do Pará, na aeronave Cessna 210, prefixo PT-IRJ.

e se deslocava para o garimpo Califórnia, em Itaituba, no sudoeste do Estado, quando desapareceu. A informação da localização de que o piloto teria sido encontrado com vida foi confirmada pelo governador Helder Barbalho nas redes sociais na última sexta-feira, 5. Ele teria sido achado por um grupo de coletores de castanha da região conhecida como Igarapé Puxuri, um braço do Rio Paru, no município de Almeirim, quase na divisa do Pará com o Amapá.



De acordo com as informações que foram repassadas no contato feito pelo rádio, o piloto teria conseguido sobreviver à queda do Cessna 210, prefixo PT-IRJ, e depois de caminhar vários quilômetros por uma área de difícil acesso, conseguiu encontrar um grupo de coletores de castanha.

Nas redes sociais, o irmão do piloto, Thiago Sena, muito emocionado, confirmou no final da manhã de sábado que já havia falado com Antônio por rádio-escuta. "Acabei de falar com meu irmão no rádio. Ele está bem, com pequenas escoriações e muito cansado", contou. O familiar do piloto agradeceu o apoio e a corrente positiva durante os dias de buscas por Antônio.