Giovanna Antonelli lota Hangar com “Dircurso do óbvio’ e destaca: “Quem vê palco, não vê bastidor”

O auditório do Hangar Centro de Convenções ficou lotado na noite desta quarta-feira (28) para receber a atriz, empresária e palestrante Giovanna Antonelli. Com sua palestra “Discurso do Óbvio”, a artista levou ao público a reflexões sobre superação, empreendedorismo, autoestima e a importância de transformar desafios em oportunidades.

“Quem vê palco, não vê bastidor”, destacou Giovanna, arrancando aplausos da plateia. Durante cerca de uma hora, ela compartilhou histórias pessoais, momentos de rejeição e superação na carreira artística e de empreendedora. “Eu também já tive um não muito importante. Disseram que eu não era bonita o suficiente para uma personagem. Fui lá, insisti, consegui o papel e ele virou um sucesso nacional”, contou, arrancando risos e emoção da plateia.

Na entrevista exclusiva concedida ao Grupo Liberal, Giovanna explicou que a ideia da palestra surgiu de um “incômodo bom”, como ela define. “O que mais transforma muitas vezes é aquilo que a gente já sabe, mas não coloca em prática. O ‘discurso do óbvio’ é sobre isso: provocar reflexão e ação”, afirmou.

Ela também destacou a importância de questionar padrões. “A gente cresce ouvindo discursos prontos sobre sucesso, felicidade, beleza, mas será que isso serve pra todo mundo? Quando você questiona, você escolhe. E quando escolhe, passa a ser autor da sua própria história”, reflete a atriz e empreendedora.

A atriz disse que quer transformar encontros como este em movimentos reais. Além das palestras, ela mantém uma plataforma de mentorias e produtos digitais voltados ao desenvolvimento pessoal.

Plateia diversa

O público que lotou o Hangar era formado por profissionais de diversas áreas, todos em busca de motivação e aprendizado. O empresário Fabrício Melo participou pela primeira vez de um evento desse tipo. “Vim mais pelo conteúdo, pela proposta de desenvolvimento pessoal e autoestima. Não é nem pela artista, é pelo que ela tem pra compartilhar hoje”, afirmou.

A contadora Mariana Leite, que já participa regularmente de palestras e imersões destacou a expectativa em torno do discurso. “Ela é uma inspiração. É atriz, empresária, empreendedora. Eu espero que ela traga um discurso impactante, que agregue tanto pra minha vida profissional quanto pessoal”, pontua.

Mariana Leite

Entre os presentes também estava Diego Carlos da Silva, empresário, que ressaltou a busca por conhecimento. “Cultura e conhecimento enriquecem. Vim para prestigiar e ampliar meus horizontes”, disse.

A psicóloga Daniele Cruz reforçou que encontros como este têm impacto direto no desenvolvimento profissional. “É muito motivacional. A gente participa de eventos como esse sempre que pode. Saio daqui acreditando que posso transformar minha vida e meu entorno”.

A servidora pública Ingrid, chefe de gabinete da Corregedoria do TRE-PA, também destacou a importância do evento. “Sempre buscamos participar de programações que enriquecem e trazem reflexão, especialmente com um olhar otimista pro nosso cotidiano”.

Conexão com Belém e expectativas para a COP 30

Giovanna Antonelli também falou sobre sua relação com Belém. Ela lembrou da temporada recente que passou na cidade, durante gravações, e destacou a importância simbólica de estar aqui, às vésperas da COP 30, que ocorrerá na capital paraense.

“Belém tem um lugar muito especial no meu coração. Falar aqui, num território que vai sediar um evento de tamanha importância, é somar vozes em prol de um futuro mais consciente e sustentável”, concluiu.