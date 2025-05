Giovanna Antonelli chega a Belém para uma jornada de autoconhecimento e empreendedorismo

A atriz e empresária Giovanna Antonelli estará em Belém, nesta quarta-feira (28), para apresentar a palestra "Discurso do Óbvio", no auditório central do Hangar Centro de Convenções, às 21h. O evento promete ser uma oportunidade para os participantes refletirem sobre autoconhecimento, realização pessoal e os desafios do mundo corporativo contemporâneo.

Durante a palestra, Antonelli convida o público a embarcar em uma jornada de descobertas, guiada por sua própria trajetória inspiradora e pelas experiências acumuladas ao longo de sua carreira artística e empresarial. "Discurso do Óbvio" propõe um mergulho nas verdades simples da vida, que muitas vezes ficam escondidas diante da complexidade do cotidiano. A atriz incentiva a plateia a questionar os padrões pré-estabelecidos e os discursos prontos que dominam a sociedade, estimulando a reflexão e a busca por uma vida mais autêntica e significativa.

Giovanna, que também é reconhecida como uma das principais influenciadoras de tendências no Brasil, compartilha sua visão sobre o sucesso e a felicidade. "Eu brinco que sou uma das primeiras influenciadoras do Brasil, porque muito antes das redes sociais, já lançava tendências pela televisão. Mas não é só sobre estar em evidência. Se eu não tivesse observado o meu público e entendido o timing perfeito para os lançamentos, nada disso teria dado certo", reflete. Para ela, a chave para o sucesso está na relação entre observação e ação, algo que também se aplica ao mundo dos negócios.

Além de sua carreira no entretenimento, Giovanna Antonelli construiu um sólido império empresarial. Fundadora da rede de franquias GiOlaser, especializada em depilação, ela transformou o negócio em um case de sucesso, com 400 clínicas em operação. Em 2024, a rede passou a se chamar GIO Estética Avançada e, em 2025, a atriz vendeu sua participação para a gestora de capital Crescera, após 10 anos de sucesso no ramo.

A palestra "Discurso do Óbvio" será uma oportunidade de ouvir de perto os aprendizados de Giovanna Antonelli, não só como artista, mas também como empresária e mulher de negócios. Seu foco é incentivar pequenas empresas a se tornarem grandes empreendimentos, destacando como ideias simples podem ser transformadas em grandes oportunidades.

O evento, promovido pelo site O Antagônico, promete atrair não apenas fãs da atriz, mas também empreendedores e profissionais que buscam uma abordagem mais humana e realista do sucesso nos dias de hoje.