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Geração Z busca relações autênticas e sem pressão, aponta pesquisa

Levantamento mostra que jovens valorizam conexão emocional, confiança e respeito aos próprios limites na construção de vínculos afetivos

O Liberal
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Dia dos Namorados, geração Z (FreePik)

O Dia dos Namorados, celebrado nesta sexta-feira (12), tem sido marcado por novas formas de enxergar os relacionamentos entre os jovens da Geração Z. Segundo pesquisa do aplicativo Happn, 35% das pessoas nascidas entre 1997 e 2010 afirmam que o principal objetivo ao se envolver amorosamente é construir vínculos sem pressão, permitindo que a relação se desenvolva de forma natural e baseada na conexão emocional.

Para o psicólogo Helington Costa, docente do curso de Psicologia da Estácio, essa mudança de comportamento reflete uma valorização cada vez maior da autenticidade nos relacionamentos. Segundo ele, muitos jovens demonstram menos interesse em manter relações apenas para atender expectativas sociais e priorizam vínculos que ofereçam segurança emocional e liberdade para expressar a própria identidade.

De acordo com o especialista, o contexto social em que a Geração Z cresceu contribuiu para esse cenário. Com mais espaço para questionar modelos tradicionais de relacionamento, os jovens passaram a buscar relações alinhadas aos próprios valores e ao bem-estar emocional.

Confiança e comprometimento ainda são desafios

Apesar da busca por conexões mais genuínas, a construção de relacionamentos duradouros ainda enfrenta obstáculos. A universitária Ana Letícia Leocádio, de 20 anos, acredita que a falta de confiança e comprometimento está entre os principais desafios enfrentados por quem busca uma relação estável.

Segundo ela, muitas pessoas encaram os relacionamentos de forma passageira, o que dificulta a construção de vínculos sustentados por confiança, responsabilidade afetiva e lealdade.

Ana Letícia também observa que os jovens estão mais abertos a conversar sobre sentimentos e limites. No entanto, avalia que ainda existem barreiras emocionais que impedem diálogos mais profundos e transparentes.

Medo da vulnerabilidade afeta relações

Para Helington Costa, um dos principais desafios enfrentados pela Geração Z é lidar com a vulnerabilidade emocional. O psicólogo explica que muitos jovens desejam relações mais profundas, mas convivem com receios relacionados ao sofrimento emocional.

Outro fator apontado por ele é o impacto das redes sociais na forma como os relacionamentos são percebidos. A exposição constante a padrões considerados ideais pode gerar insegurança, comparações excessivas e insatisfação com a própria vida afetiva.

A universitária Maria Raíssa de Oliveira, de 20 anos, destaca ainda que a velocidade das interações atuais influencia a maneira como os vínculos são construídos. Para ela, relações saudáveis exigem tempo para se desenvolver, algo que muitas vezes contrasta com o ritmo acelerado da vida contemporânea.

O que a Geração Z revela sobre os relacionamentos

Na avaliação de Helington Costa, a principal contribuição da Geração Z está na valorização de aspectos como diálogo, respeito aos limites individuais, consentimento e cuidado com a saúde emocional.

O especialista ressalta ainda que os jovens ajudam a ampliar a compreensão sobre as diferentes formas de viver o amor, sem abrir mão de elementos considerados essenciais para a construção de vínculos duradouros.

Embora os relacionamentos contemporâneos apresentem novas dinâmicas, a busca por amor, pertencimento e conexão genuína continua presente. A diferença, segundo o psicólogo, está na tentativa de construir essas relações de forma mais consciente e alinhada aos valores pessoais.

 
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