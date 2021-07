Gatinho que estava desaparecido foi encontrado

O gatinho Fake, que estava desparecido, foi encontrado. A notícia foi dada pela tutora do animal, a paraense Divana Farias. Em seu Intagram, ela escreveu o seguinte: “Fake foi encontrado. Venho aqui agradecer a toda a movimentação que foi feita, a todas as pessoas que apoiaram e me ajudaram nesta caminhada. Todas as pessoas que vieram no meu direct, a todos que comentaram no meu post como forma de apoio”, disse. Ela também fez referência ao repórter Caio Oliveira, autor da matéria divulgada em O Liberal.com

VEJA MAIS

Também agradeceu aos bombeiros que fizeram o resgate "e aos colaboradores da @voegoloficial e da @infraeroaeroportos que estiveram ali conosco nas buscas. Eu e minha família somos gratos por tudo". Em suas redes sociais, Divana Farias havia feito um relato emocionado sobre o drama que estava vivendo nos últimos dias após seu gato de estimação sumir em um voo saído do Aeroporto Internacional de Belém em direção a Santa Catarina. O gatinho Fake, que está na família há dois anos, era transportado pelo serviço próprio para viagens de animais, mas desapareceu no terminal do bairro de Val-de-Cans e nunca chegou ao destino.

"Ontem (28 de julho) tentei embarcar meu gato pela Gollog e eles perderam meu pet. Estou destruída. Peço ajuda de todos! Por favor! Compartilhem para que isto chegue aos responsáveis e talvez possa ajudar a encontrarem meu filho!", disse a mulher em sua postagem.