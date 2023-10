Gastróloga paraense patenteia 'Bolo de Rolo Amazônico' em homenagem ao Círio de Nazaré

A gastróloga Nalva Avertano-Rocha está consolidando seu lugar no coração dos amantes da culinária regional, ao criar e patentear o “Bolo de Rolo Amazônico” com a temática do Círio de Nazaré. Nas últimas semanas, ela esteve envolvida na produção do doce que tem fortalecido a sua devoção à Nossa Senhora. A receita da guloseima é considerada por Nalva uma criação que veio através de uma inspiração divina, e que continua sendo mantida como uma forma de expressar a fé.

Faltando poucos dias para o início das festividades, ela conversou com o Grupo Liberal e compartilhou sua jornada desde o início, destacando como a pandemia da covid-19 a inspirou homenagear a Padroeira dos paraenses com essa iguaria.

Nalva, que carinhosamente chamada seu bolo de rolo de “camadinhas de amor”, iniciou na confeitaria em 2019, mas somente no ano seguinte, quando o mundo enfrentava os desafios do isolamento social e as celebrações tradicionais do Círio foram interrompidas, que a sua inspiração floresceu.

“Eu precisava fazer algo diferente, sair do tradicional, do bolo comum, e fazer uma homenagem à Nossa Senhora, a qual sou devota, então, contratei a artista plástica Celeste Haitman. Ela pintou aquarela de Nossa Senhora de Nazaré e achei super interessante colocar em cima do bolo de rolo e foi um sucesso. Todo mundo gostou, as pessoas compravam para dar de presente”, relembrou.

O que poucos sabem é que o “Bolo de Rolo Amazônico” de Nalva é uma reinterpretação do tradicional bolo de rolo pernambucano, e uma homenagem à Amazônia. Ela contou que trabalhou ao longo dos anos para desenvolver uma receita única, recheada com sabores autênticos da região, como o cupuaçu e a Castanha-do-Pará, entre as finas camadas de massa.

Para produzir os bolos de rolo temáticos do Círio, que já estão sendo vendidos, Nalva trabalha com uma empresa que reproduz a aquarela em papel de açúcar, que é cuidadosamente aplicada aos bolos já montados, criando um presente verdadeiramente especial.

“O Círio é uma procissão de muita fé, e que vem gente de todo o lugar do mundo. A procura foi muito grande este ano para o bolo amazônico, e ficou um casamento perfeito entre os recheios”, afirmou a empreendedora que tem buscado patentear o processo do seu “Bolo de Rolo” regional com a temática intrinsecamente ligada à festividade religiosa.

Neste ano, Nalva expandiu ainda mais sua colaboração com artistas locais, como Luiz Salvador, incorporando sua aquarela de Nossa Senhora de Nazaré em produtos exclusivos, com cerâmicas.

Nalva ressalta que suas clientes, que a acompanham desde o início de sua jornada como gastróloga e especialista em bolos de rolo, reformam que os doces são considerados verdadeiros presentes que conseguem unir a essência da Amazônia e do Círio de Nazaré a cada mordida.

Mas para ela, estar envolvida na produção dos bolos de rolo sempre fortaleceu a devoção à Santa. Nalva acredita que sua inspiração vem diretamente da fé.

“Cada vez mais o meu sentimento por Ela aumenta, a minha gratidão e acho que fui muito feliz e iluminada quando criei o bolo usando a temática do Círio, fui inspirada por Nossa Senhora”, declarou.

Além do bolo de rolo, a gastróloga também tem produzido uma variedade de outras opções do doce, desde enroladinhos em lata até minis cakes e caixinhas individuais, todos com o mesmo toque de amor à Padroeira.