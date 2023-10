Luzes da Basílica acesas nesta terça (3) marcam abertura do Círio de 2023

Nesta terça-feira (3) será realizada a abertura oficial da 231° edição do Círio de Nazaré. Com shows, homenagens e premiações, as programações do Círio 2023 serão iniciadas com uma missa, às 18h, presidida por Dom Alberto Taveira, na Basílica Santuário de Nazaré. Após a celebração religiosa, o público presente poderá assistir, em frente à Basílica, o momento em que as luzes da fachada da igreja e a iluminação da praça serão acesas, dando início a Festividade Nazarena de 2023.

Entre as novidades deste ano está a iluminação temática feita também para a Praça Santuário, especialmente para a festividade. O projeto de decoração foi feito pela Secretaria Municipal de Urbanismo de Belém (Seurb). Os postes do espaço receberam enfeites em formato do rosto da Santa, com lâmpadas led.

VEJA MAIS:

O projeto também inclui uma imagem da Santa. A apresentação do busto, que reproduz Nossa Senhora de Nazaré e o menino Jesus, terá movimentos giratórios. "Em uma última reunião realizada recentemente já iniciamos as tratativas e negociações também para o Círio de 2024, incluindo uma iluminação fixa em alusão à festividade durante todo o ano”, informou o titular da Secretaria Municipal de Urbanismo, Deivison Alves.

Atrações musicais locais e nacionais

Em seguida, após a abertura, será dado início ao show "É Claro que Ela Vem", com a paraense Liah Soares. A apresentação irá ocorrer na Concha Acústica, na Praça Santuário. Entre as atrações, estarão presentes nomes como Elba Ramalho, Joana, Lucinha Bastos, Jamily Tavares e Karen Kaldani, com apresentação de Juliana Sinimbú.

A iniciativa possui nome inspirado na música "Ela Vem", da cantora Liah Soares, com participação do Padre Reginaldo Manzotti. O projeto tem apoio do Governo do Estado do Pará, Secretaria de Cultura do Estado, por meio da Lei Semear, e patrocínio da empresa Claro.

29° Concurso de Redação do Círio

Durante as programações, será entregue a premiação dos vencedores do Concurso de Redação do Círio, na Casa de Plácido. A 29° edição obteve a Anan Christine Souza, do colégio Ideal, como vencedora da competição. O segundo lugar foi de Ana Luíza Pereira, do colégio Santa Catarina, e o terceiro, de Enzo Almeida, do colégio Rêgo Barros. Os alunos e seus respectivos professores serão premiados.

As instituições e empresas patrocinadoras do Círio de 2023 também receberão homenagens. Serão entregues diplomas de reconhecimento e broches exclusivos do Círio, como forma de agradecer a contribuição para realização da festividade. Neste momento, também receberão agradecimentos especiais os mais de 70 apoiadores do Círio 2023. Este evento é exclusivo para convidados.

Serviço:

Abertura Oficial do Círio 2023

Data: 03/10/2023 - Terça-feira

Local: Basílica Santuário de Nazaré/ Casa de Plácido

Horário: 18h

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Lázaro Magalhães, coordenador do caderno de Cidades)