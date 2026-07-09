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Garrafinhas de água devem ser higienizadas diariamente; veja o passo a passo para a limpeza

O item é adotado na rotina de quem deseja manter a hidratação, seja no trabalho, em casa ou durante atividades físicas. A limpeza inadequada pode resultar em proliferação de microrganismos, que geram doenças infecciosas

Lívia Ximenes

O uso de garrafas de água é adotado no dia a dia por aqueles que desejam manter a hidratação, seja no trabalho, em casa ou durante atividades físicas. A praticidade de ter o líquido à disposição, entretanto, pode se tornar um fator de risco à saúde. Uma pesquisa da Universidade Purdue, da Indiana (Estados Unidos), apontou que a água armazenada e consumida por adultos pode atingir cerca de 75 mil bactérias por mililitro até o meio da manhã e, dentro de 24 horas, chegaria até 2 milhões. Por isso, a higienização correta é indispensável na rotina.

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A professora Ingrid Cardias, de 41 anos, utiliza garrafa de água diariamente. Como trabalha com a voz, necessita do líquido a todo momento. “Faz parte do dia a dia. Par tudo e para qualquer lugar que eu ando, eu tenho que levar”, conta.

image A professora Ingrid Cardias não dispensa o uso de garrafa de água no dia a dia (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Na manhã dessa quarta-feira (8), Ingrid foi ao Parque Estadual do Utinga para caminhar e não esqueceu da garrafa térmica, garantindo água na temperatura fria para aliviar o calor. Devido à distância que percorre, a professora acredita que é indispensável carregar o item consigo a todo momento.

image Isa Barros trabalha em uma bilheteria e leva a garrafa todos os dias (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

De férias em Belém, a paraense Isa Barros, de 30 anos, também levou uma garrafa de água para uma pedalada no parque. Além de utilizar o item durante a prática de atividades físicas, ela, que atua em uma bilheteria de transportes, não dispensa o uso durante o trabalho. “Não tenho acesso direto para onde fica o bebedouro, então eu uso muito [a garrafa de água], bastante mesmo. Fico recarregando várias e várias vezes no dia. Eu tomo bastante água”, fala.

Higienização adequada

Sobre a higienização, Ingrid afirma que tenta fazê-la diariamente, mas nem sempre consegue devido às atividades cotidianas. “Pelo menos de dois em dois dias, eu lavo com detergente e, depois, jogo água fervente em cima”, relata a professora.

Atualmente morando na cidade de Joinville, em Santa Catarina, Isa destaca que, apesar do frio na região, está sempre com a garrafa em mãos. Diariamente, ao chegar o trabalho, ela lava a garrafa — mas dá uma atenção especial uma vez por semana. “Semanalmente, eu dou uma higienizada total nela e jogo água quente. Faço aquela higienização bem legal”, diz.

image As garrafas devem ser de superfície lisa, como aço e vidro (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

A médica infectologista Andrea Breltão orienta que a limpeza de garrafas de água deve ser feita todos os dias com “água corrente e detergente de preferência neutro, utilizando uma escova adequada para alcançar o fundo e as laterais”. A especialista destaca que o bocal e partes removíveis, como tampa e canudos, são pontos de maior acúmulo de microorganismos, por isso necessitam de uma ateção redobrada. “Após a lavagem, é importante enxaguar bem e deixar secar completamente antes de reutilizar”, fala.

Algumas pessoas consideram que, por se tratar de água, não há necessidade de limpeza diária, mas Andrea reforça que isso é preciso. “Caso a garrafa seja usada para sucos, chás, suplementos ou leite, a higienização deve ocorrer imediatamente após o uso, pois esses líquidos favorecem a proliferação de bactérias e fungos”, orienta.

Riscos à saúde

Em casos de má higienização, seja por lavagem ou frequência inadequada, a médica infectologista explica que a umidade e os resíduos na garrafa levam ao surgimento de biofilme, nome dado à camada de microrganismos. Assim, na superfície do item há a proliferação de bactérias fungos e vírus, que resultam em doenças. Andrea destaca, entre as principais patologias, gastroenterites infecciosas, infecções respiratórias superiores e inferiores e mononucleose infecciosa.

image O indicado é lavar a garrafa diariamente e deixar secar por completo antes de fechar (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

A especialista também indica que não haja compartilhamento de garrafas, principalmente por risco de herpes labial. “O contato do bocal com a saliva facilita a transmissão de diversos microrganismos. Mesmo pessoas aparentemente saudáveis podem transmitir”, alerta.

O tratamento para cada doença, explica Andrea, depende do agente que a causa: “As gastroenterites necessitam de hidratação, reposição de eletrólitos e, em alguns casos, medicamentos específicos. Se forem infecções bacterianas, podem necessitar de antibióticos. Nas infecções virais respiratórias, geralmente é tratamento sintomático.”

Confira dicas para manter a garrafa de água limpa e a saúde em dia

A médica infectologista Andrea Breltão orienta sete passos para evitar a proliferação de microrganismos e o surgimento de doenças devido ao uso de garrafas de água.

  • Optar por materiais de superfície lisa, como aço e vidro;
  • Lavar a garrafa todos os dias;
  • Higienizar cuidadosamente tampa, bocal e canudos;
  • Deixar secar completamente antes de fechar;
  • Evitar guardar água por muitos dias sem troca;
  • Não compartilhar garrafas com outras pessoas;
  • Higienizar as mãos antes de manusear a garrafa.

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