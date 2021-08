Fundação Hemopa realiza coleta de sangue em Belém, Icoaraci, Abaetetuba e Altamira, neste sábado (21)

A manhã deste sábado (21) começou com uma corrente de solidariedade nos municípios de Belém (distrito Icoaraci), promovida pela Fundação Hemopa, que realiza coleta de sangue nos municípios. Em Belém,a sede na Batista Campos e a unidade do Shopping na BR 316 estarão abertas até às 17h. Em Icoaraci, a doação é coletada no centro catequético da Igreja São João Batista e Nossa Senhora das Graças, na Praça Pio XII, 148. O atendimento acontece até às 15h.

Juciara Farias, gerente de captação de doadores, explica como está ocorrendo a doação de sangue neste sábado: "neste final de semana essas campanhas ocorrem com a proposta da Fundação e dos seus parceiros, com objetivo de dar acesso a população para que essas pessoas possam realmente ter atitude concreta da doação de sangue. Nós atendemos um calendário é um cronograma mensal de coletas externas, através da nossa unidade móvel e essa possibilidade, com toda certeza, facilita para que nós tenhamos um estoque de sangue adequado para o atendimento transfusional de toda a demanda do Estado do Pará", explica a coordenadora.

Para quem reside em Abaetetuba a coleta será no Hemonúcleo, localizado na Avenida Santos Dumont, São Lourenço, até às 15h. A parceria é com a Escolinha de Futebol de Abaetetuba. A meta é arrecadar cerca de 50 bolsas de sangue. Já em Altamira, o atendimento será até às 18h, na unidade do Hemopa, localizada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, Esplanada do Xingu. Esta ação espera a presença da caravana ‘Vidas Por Vidas’ da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Juciara faz um apelo não só aos moradores de Belém, mas principalmente aos demais municípios que: "especialmente neste sábado possam se dirigir até as unidades do Hemopa levando o seu documento de identidade. É importante que a pessoa esteja bem de saúde. Quem já teve covid, após 30 dias da cura, já pode fazer essa doação. Quem se vacinou com CoronaVac, dois dias depois pode doar. As demais vacinas, sete dias depois pode doar. Essa participação da sociedade, com toda certeza tem feito a diferença no trabalho que é essa missão de salvar vidas", finaliza.

Critérios para quem deseja doar sangue:

• Pessoas entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal);

• É necessário pesar mais de 50 kg;

• É necessário estar em boas condições de saúde e bem alimentado na hora da doação;

• Levar um documento de identificação oficial, original e com foto (RG, CNH, passaporte ou carteira de trabalho).

• Quem teve Covid-19 também pode voltar a doar, só precisa esperar 30 dias após a cura. Quem teve contato com pessoas que tiveram a doença deve esperar 14 dias após o último contato.

• Para quem recebeu a vacina Coronavac/Butantã, são 48 horas de inaptidão para doação, após cada dose. Já as demais vacinas basta esperar 7 dias após cada dose.

(Com informações da assessoria do Hemopa)