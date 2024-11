Funbosque e unidades pedagógicas iniciam processo de rematrícula para 2025

O processo de rematrícula para o ano letivo de 2025 nas unidades do Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira (Funbosque) e na Casa Escola da Pesca (Cepe) já tem data definida. A abertura das rematrículas ocorrerá entre os dias 9 e 18 de dezembro de 2024. Esse processo inclui os alunos que já fazem parte da rede e envolve, também, as Unidades Pedagógicas (UPS) Flexeira, Seringal, Faveira, Jutuba e Jamaci.

A rematrícula dos alunos da Escola Bosque será realizada diretamente na secretaria da Funbosque, enquanto a dos estudantes das Unidades Pedagógicas ocorrerá na secretaria da UP Faveira, localizada na ilha de Cotijuba. A Escola Bosque atende diversos níveis de ensino, incluindo Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI), além do Ensino Médio Técnico e Profissionalizante, com enfoque em práticas pedagógicas voltadas para a Educação Ambiental.

Veja o que necessário para fazer a rematrícula:

Para realizar a rematrícula, os responsáveis devem apresentar os seguintes documentos: original do Histórico Escolar ou da ressalva (caso solicite matrícula para anos do Ensino Fundamental, exceto o 1° ano); cópia da Certidão de Registro Civil, Cédula de Identidade ou protocolo de estrangeiro e/ou refugiado; comprovante e/ou cópia do CPF do estudante, documento obrigatório para todos os estudantes brasileiros; cópia legível do comprovante de residência dos últimos três meses (água, luz, telefone fixo ou móvel, internet, contrato de aluguel, IPTU, declaração de abrigo ou associação de igrejas, centro comunitário, entre outros); duas fotos 3x4 recentes; folha resumo do CadÚnico contendo o Número de Inscrição Social (NIS) do estudante, caso esteja inscrito em algum programa social de transferência de renda; carteira de vacinação das crianças da Educação Infantil; cartão SUS e comprovação de vacinação contra a Covid-19; para estudantes da Educação Especial, documentação que comprove a deficiência, Transtorno do Espectro Autista ou altas habilidades/superdotação; documento oficial de identificação com foto do responsável legal; e, quando for o caso, documento que comprove a guarda, tutela ou adoção do estudante.