Funbosque comemora 28 anos com lançamento de projeto 'Pé-de-Meia', da Prefeitura, aos estudantes

Unidade de ensino referência nacional e internacional em educação ambiental, a Fundação Escola Bosque “Professor Eidorfe Moreira” (Funbosque), na ilha de Caratateua, distrito de Outeiro, completou 28 anos nesta sexta-feira (26). O local atende, atualmente, 2.700 alunos de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio Técnico Profissionalizante e Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI).

A data foi comemorada com o lançamento, em âmbito municipal, do programa federal de incentivo financeiro-educacional “Pé-de-Meia”. O evento contou com a presença do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

Um dos 164 alunos contemplados pelo Pé-de-Meia é Rafael Costa Assis, de 16 anos, aluno do 1º ano da Escola Bosque: “Vai ajudar bastante lá em casa porque só o meu pai que trabalha e a gente tem que viver só do salário mínimo dele. Ele é gari e ajuda as pessoas limpando a cidade. O meu pai é a minha inspiração para ajudar Belém a se preparar para a COP-30”, conta. A família é formada por cinco pessoas: pai, mãe e três filhos.

Incentivo

O Pé-de-Meia é uma modalidade de poupança voltada a estudantes de baixa-renda da rede pública, de 14 a 24 anos (ou de 19 a 24 anos, no caso de alunos do EJAI), que incentiva a permanência no ensino médio. O programa prevê o incentivo mensal de R$ 200 (12 parcelas), que podem ser sacados a qualquer momento, além de depósitos de R$ 1 mil ao final de cada ano concluído, que o aluno poderá sacar ao concluir o ensino médio. E, ainda, há o incentivo de R$ 200 para participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ou seja, o valor total por aluno pode chegar a R$ 9.200.

Rafael detalha que o Pé-de-Meia vai ajudar a comprar alimentação para a família. Mas ele vislumbra não apenas as necessidades do presente. Com a poupança do programa, ele planeja pagar uma faculdade ou dar entrada na casa própria. O estímulo para ingressar no ensino superior vem também da Escola Bosque, que despertou o interesse nele em cursar Biologia. “Eu comecei a estudar aqui no ano passado, gostei de tudo aqui e penso em ser biólogo”.

Ele recebeu o certificado do Pé-de-Meia das mãos do prefeito Edmilson Rodrigues, assim como a aluna Wellen Patrícia. “Parece pouco, mas, para alguém de uma família humilde, é uma boa ajuda, dá pra comprar uma pequena cesta básica, um lanche, um livro… contribui com a família do estudante. Parabenizo o Ministério da Educação e o presidente Lula pelo compromisso com a educação”, destacou Edmilson Rodrigues.

A Funbosque é a única instituição da rede municipal que possui o ensino médio, apesar da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) atribuir aos municípios somente a obrigatoriedade de oferta somente até o ensino fundamental.

Escola Bosque

O carinho dos estudantes pela Escola Bosque é estampado nos rostos sorridentes. O entusiasmo marcou a apresentação cultural de crianças e jovens na celebração do aniversário da instituição, ao lado do prefeito Edmilson Rodrigues e do corpo técnico.

A sede da fundação é localizada em uma área de floresta tropical de 12 hectares, que possui arquitetura sustentável e desenvolve práticas pedagógicas voltadas à proteção ambiental. Também fazem parte da instituição, a Casa Escola da Pesca, na ilha de Caratateua, e as unidades pedagógicas Faveira, Flexeira e Seringal, localizadas na ilha de Cotijuba; a unidade de Jutuba, na ilha do mesmo nome; e a unidade do Jamaci, na ilha de Paquetá.

O prefeito parabenizou os alunos, professores e demais servidores que amam a Escola Bosque como instituição do futuro. “No momento que a gente fala em crise climática e na necessidade de ter um plano para reverter a crise climática, estamos na escola que sempre pautou a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável”.

O diretor da Funbosque, Laurimar Farias, aponta os principais investimentos realizados pela atual gestão: a recuperação do auditório da Funbosque, que estava destruído, inclusive com o telhado danificado; a climatização de salas de aula; a reforma da Escola de Pesca e da Unidade do Jamaci; e a contratação de servidores concursados, sendo que, recentemente, foram convocados 180 aprovados.

Mais parques-escolas

Passados 28 anos, a prática pedagógica de educação ambiental que norteia a Escola Bosque ainda é reconhecida como avançada, sendo referência em literaturas científicas nacionais e internacionais. Por isso, o prefeito Edmilson Rodrigues planeja repetir essa experiência exitosa criando mais dois parques-escola, sendo uma no Parque Gunnar Vingren, no bairro da Marambaia, e outro na ilha de Mosqueiro, cujo nome vai homenagear o arquiteto Milton Monte.

“Belém ter sido escolhida como sede da COP-30 é uma vitória. Virão muitas obras para preparar a cidade para esse grande evento, que vai reunir representantes de 193 países. Entre as grandes obras, como a revitalização do Ver-o-Peso e do Mercado de São Brás, o Parque São Joaquim e outros, com esses dois parques-escolas”, resumiu o prefeito.

Histórico

Inspirada pela ECO 92, uma das maiores convenções mundiais de meio ambiente, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, a Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque “Professor Eidorfe Moreira” foi criada pelo então prefeito Hélio Gueiros, por meio da Lei nº 7.747, de 1995, e depois alterada pela Lei Delegada nº 002, do mesmo ano. A escola iniciou as atividades em caráter experimental em 1995, e foi oficialmente inaugurada em 26 de abril de 1996.

O nome da instituição homenageia o professor e geógrafo Eidorfe Moreira, autor de livros sobre a região amazônica. Durante o evento do aniversário, nesta sexta-feira, o prefeito Edmilson Rodrigues recordou que o projeto da Funbosque foi concebido pelo casal Sula e Mariano Klautau, sendo ela arquiteta e ele, sociólogo, que fez o projeto pedagógico e ambiental. Já o projeto de arquitetura sustentável, baseado no conhecimento da ecologia e do clima amazônico, foi de Milton Monte. “A concepção pedagógica visionária comprometida com o futuro democrático, socialmente justo e ecologicamente equilibrado, é uma conquista popular”, destacou o prefeito.