Fórum Social Pan-Amazônico: Belém recebe evento que busca debater políticas em defesa da Amazônia

Trazendo em pauta a luta pelo meio ambiente e direitos humanos na Amazônia, Belém recebe entre os dias 28 a 31 de julho o 10º Fórum Social Pan-Amazônico (Fospa), que será realizado na Universidade Federal do Pará (UFPA), no campus do Guamá. No dia 28 de julho, às 15h, o evento inicia com uma marcha em defesa das mulheres, quilombolas, ribeirinhos e povos indígenas, com concentração na Escadinha da Estação das Docas, no bairro da Campina. Em seguida, haverá a cerimônia de abertura do fórum na praça Waldemar Henrique.

O encontro, que é bienal, se apresenta como um espaço de articulação para debater a resistência político-cultural, como forma de avançar na garantia de direitos dos povos amazônicos e à natureza. O fórum também reúne lideranças da Venezuela, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa e Suriname.

Durante os outros dias da programação desta edição, serão realizados encontros para debater o direito dos amazônidas, direito das mulheres, além de atos que serão marcados por lutas contra o autoritarismo, bem como outras manifestações em defesa dos povos originários e seus costumes. O racismo religioso, por exemplo, será um dos temas.

Além disso, os participantes do evento poderão contar com as “Casas de Saberes e Sentires”, espaços que vão promover atividades como encontros dos anciãos da aldeia, festas, cerimônias e rituais sagrados. Esses espaços temáticos são inspirados nas Casas Centrais, que são construídas dentro das comunidades indígenas. As demais informações das programações poderão ser consultadas no site oficial do evento.

Serviço

X Fórum Social Pan-Amazônico

Data: de 28 a 31 de julho

Local: Universidade Federal do Pará (UFPA), campus do Guamá, em Belém

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado)