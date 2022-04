Belém: forte chuva da tarde causa deslizamento em São Brás

A forte chuva da tarde provocou um deslizamento de terra nesta quinta (14) em Belém. O acidente ocorreu na avenida José Bonifácio com a avenida Romulo Maiorana, no bairro de São Brás. Pelo menos um veículo estacionado foi atingido.

Deslizamento em São Brás Foto: Filipe Bispo / O Liberal

Apesar da calçada e parte da pista terem sido também tomadas por entulhos de um muro e com terra do terreno que desmoronou, não há vítimas.

Terreno ainda pode ceder mais



O terreno que desabou esta tarde é de um quintal que dá para duas residências. O veículo atingido pelos escombros, um Fiat Palio, estava estacionado quando ocorreu o deslizamento.

O proprietário de uma das casas cujo terreno cedeu está fazendo a limpeza do entulho e confirmou a O Liberal que está providenciando a retirada da outra parte do muro e do terreno - que ainda ameaça ceder também. Ele confirmou que não acionará a Defesa Civil e nem os Bombeiros.

O dono do veículo que estava estacionado também está no local. Ninguém ficou ferido. O dono da casa e o proprietário do carro não quiseram falar com a reportagem.