Árvore de cerca de 15 metros despenca sobre casa de militar da Aeronáutica, em Belém

Durante a chuva que caiu na noite de ontem (13) em Belém, uma árvore de cerca de 15 metros de altura caiu e atingiu uma residência localizada na avenida Visconde de Inhaúma, no bairro da Pedreira. O muro, o telhado e a parte elétrica da casa, onde mora um militar da Aeronáutica, foram atingidos, e o prejuízo material foi grande. Mas apesar do susto, ninguém ficou ferido. Trabalhadores do Exército estão no local desde o início da manhã desta quinta-feira (14) para cortar e fazer a retirada do vegetal.

De acordo com o sargento Robson, da Prefeitura de Aeronáutica de Belém (Pabe), a árvore despencou por conta de uma forte ventania que ocorreu durante a chuva, por volta das 19h. A casa fica localizada no perímetro entre as travessas Alferes Costa e Perebebuí. O militar da Aeronáutica mora no local com a família, mas por sorte, no momento da queda eles estavam em uma parte do imóvel que não chegou a ser atingida.

"A árvore caiu, derrubou o muro frontal da casa, o telhado, a parte elétrica, a parte de fibra. Foi um prejuízo grande, mas graças a Deus ninguém se feriu. Os trabalhos começaram logo no início da manhã de hoje (14), por volta das 8h, e a previsão é de que sigam pela parte da tarde e sejam concluídos às 16h, mas pode ultrapassar isso. Ainda vamos precisar fechar o muro, por conta da proteção da família, e reconstituir os telhados", informou o sargento Robson.

Uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém (Semma) também esteve no local durante a manhã para auxiliar nos trabalhos. Militares do exército seguem acompanhando a retirada do vegetal, que conta com um trator, e técnicos estão usando motosserras para cortar o vegetal, que possui um tronco longo e espesso e tem entre 12 e 15 metros de altura, ainda segundo o sargento Robson.