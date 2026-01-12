Fornecimento de água será suspenso provisoriamente em cinco bairros de Belém nesta segunda (12)

A partir das 21h desta segunda-feira (12), os bairros Comércio e Campina, além de parte dos bairros Cidade Velha, Reduto e Nazaré, em Belém, terão o fornecimento de água suspenso, de forma temporária. A parada emergencial será feita em virtude de uma ocorrência técnica, de acordo com a Águas do Pará, responsável pelos serviços de água, coleta e tratamento de esgoto do estado. O retorno do serviço está previsto para a madrugada de terça-feira (13).

Antes do horário mencionado, algumas regiões poderão registrar baixa pressão na rede. A concessionária recomenda o uso racional de água durante o período. “Sabemos do histórico de ocorrências nos bairros impactados, mas reforçamos que estamos realizando melhorias para reduzir as intermitências e aumentar a segurança operacional nesta e em outras regiões da cidade”, diz o comunicado.

A concessionária afirmou que permanece à disposição da população e orientou que eventuais demandas sejam formalizadas por meio dos canais oficiais de atendimento: 0800 091 0091 (ligações telefônicas e WhatsApp) e o aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades