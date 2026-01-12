Capa Jornal Amazônia
Belém

Fornecimento de água será suspenso provisoriamente em cinco bairros de Belém nesta segunda (12)

Antes do horário mencionado, algumas áreas poderão registrar baixa pressão na rede

Ayla Ferreira
fonte

O retorno do serviço está previsto para a madrugada de terça-feira (13). (Foto: Rajesh Balouria | Pixabay)

A partir das 21h desta segunda-feira (12), os bairros Comércio e Campina, além de parte dos bairros Cidade Velha, Reduto e Nazaré, em Belém, terão o fornecimento de água suspenso, de forma temporária. A parada emergencial será feita em virtude de uma ocorrência técnica, de acordo com a Águas do Pará, responsável pelos serviços de água, coleta e tratamento de esgoto do estado. O retorno do serviço está previsto para a madrugada de terça-feira (13).

Antes do horário mencionado, algumas regiões poderão registrar baixa pressão na rede. A concessionária recomenda o uso racional de água durante o período. “Sabemos do histórico de ocorrências nos bairros impactados, mas reforçamos que estamos realizando melhorias para reduzir as intermitências e aumentar a segurança operacional nesta e em outras regiões da cidade”, diz o comunicado.

A concessionária afirmou que permanece à disposição da população e orientou que eventuais demandas sejam formalizadas por meio dos canais oficiais de atendimento: 0800 091 0091 (ligações telefônicas e WhatsApp) e o aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS. 

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

Belém
