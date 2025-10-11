Força Nacional do SUS reforça atendimento de saúde durante o Círio de Nazaré; confira os locais

A Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) atuará, neste fim de semana, em diversos pontos do trajeto das procissões do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém. A ação tem como objetivo apoiar as secretarias estadual e municipal de saúde no atendimento à população durante o maior evento religioso do estado, que reúne milhões de romeiros e visitantes.

As equipes estarão em postos estratégicos, equipadas para atendimentos de urgência e emergência, com estrutura semelhante à de hospitais de campanha. A iniciativa também integra as ações de preparação do Ministério da Saúde para a COP30, fortalecendo a capacidade de resposta do sistema público a grandes eventos.

Confira os locais e horários de atuação da Força Nacional do SUS:

- Círio Fluvial (11/10)

Escadinha – 9h às 12h30.

- Transladação (11/10)

Alfândega – 18h às 23h30.

Casa das 11 Janelas – 18h às 23h30.

- Círio de Nazaré (12/10)

Casa das 11 Janelas – 4h às 6h30.

Centro Arquitetônico de Nazaré (CAN) – 4h às 14h30.