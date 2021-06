Flutuante do trapiche de Icoaraci afundou

O flutuante do trapiche do porto de Icoaraci afundou na manhã desta quarta-feira (30). A estrutura havia apresentado problemas na segunda-feira (28) e necessitou de reparos emergenciais, porém, não houve como evitar. A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) havia feito uma vistoria no dia 25.

Uma estrutura improvisada será usada até que o trapiche seja totalmente restabelecido. A previsão é de que o equipamento seja consertado até esta quinta-feira (1º de julho). Não há informação de pessoas feridas ou prejuízos materiais.

Esta matéria está em atualização.