Flamenguista se joga em canal da Doca após derrota na Libertadores

Um torcedor flamenguista se jogou no canal da Doca, no início da noite deste sábado (27), após a derrota do Flamengo para o Palmeiras na Copa da Libertadores 2021. O caso ocorreu na Avenida Visconde de Souza Franco, pouco antes das 20 horas. Segundo uma testemunha que preferiu não se identificar, o jovem estava acompanhado de amigos em um bar nas proximidades e aparentava estar muito nervoso durante a partida.

LEIA TAMBÉM

"Ele ficou ajoelhado um tempão na prorrogação. Nervoso. Sinceramente ele não parecia muito bêbado, mas no bar já estava chorando muito e começou a virar uma garrafa de bebida", relatou a fonte. Em determinado momento, os acompanhantes do jovem foram avisados que ele havia se jogado no canal, logo depois do anúncio da vitória do Palmeiras.

Ainda conforme o relato, o rapaz teve um sangramento na cabeça e escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido rapidamente por ambulantes que estavam no local. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer o torcedor.