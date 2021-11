Torcedores paraenses comemoram título do Palmeiras na Libertadores

O tricampeonato do Palmeiras foi bastante comemorado em Belém. Flamenguista e Palmeirense se reuniram em bares pela capital paraense, mas foram os que torceram pelo Verdão que foram os felizardos.

Em um bar localizado na avenida Romulo Maiorana, os torcedores do Palmeiras chegaram a ter sentimentos divididos. Quando o Raphael Veiga abriu o placar, a felicidade foi grande. Mas, no segundo tempo, a tristeza tomou conta quando Arrascaeta marcou o gol do empate. O desespero era de não conseguir o tricampeonato. Mas, na prorrogação, a entrada de uma jogador que tem história no clube, fez a diferença. O atacante Deyverson aproveitou o vacilo do Andreas Pereira para marcar o gol que daria o título ao Palmeiras.

Aí foi esperar o fim da partida para comemorar o tricampeonato do Verdão.