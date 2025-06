Físico da UFPA vence Prêmio José Reis na categoria Pesquisador e Escritor

O 45° Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica - Edição 2025, contemplou como vencedor da categoria “Pesquisador e Escritor”, o físico e professor titular da Universidade Federal do Pará (UFPA) e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física da UFPA, Luís Carlos Bassalo Crispino. A categoria escolhida para este ano homenageia o físico devido a sua trajetória de destaque na divulgação científica.

Luís Carlos é graduado em Física pela Universidade de São Paulo (USP), com mestrado e Doutorado na mesma área, pelo Instituto de Física Teórica da Universidade Estadual Paulista (UNESP).

O professor explicou porque considera fantástica a valorização da divulgação científica. “As pessoas precisam saber da importância da ciência. Porque é isso que vai nos ajudar a combater o negacionismo, a combater as fake news. Eu recebo obviamente esse prêmio com muita alegria, mas recebo não para mim. Eu recebo para todos os meus colegas, para os alunos que nos ajudam, que visitaram esse espaço (referindo-se a seu local de trabalho) e recebo pela Amazônia sabendo da responsabilidade, do compromisso que tenho ao receber”, celebrou Crispino.

O Prêmio José Reis promovido pelo CNPq prestigia anualmente pioneiros da divulgação da ciência, tecnologia e inovação no Brasil, desde 1978. Em 2025, a premiação recebeu cerca de 233 inscrições, das quais foram pré-selecionadas apenas 118. Os critérios de avaliação incluíram qualificação, trajetória profissional, produção relevante e visão crítica sobre políticas públicas. O vencedor receberá R$ 20 mil, certificado, passagens aéreas e hospedagem para participar da Reunião Anual da SBPC, que acontecerá entre 13 e 19 de julho, na UFRPE, em Pernambuco.

Legenda (Créditos: UFPA)

Além de físico, o vencedor do prêmio é bolsista de Produtividade em Pesquisa e integrante do Comitê Assessor de Física e Astronomia (CA-FA) do CNPq e atuante como revisor de periódicos internacionais, bem como membro titular da Academia Brasileira de Ciências (ABC) e Membro do Conselho da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Em 2007, Luís Carlos Crispino ganhou o Prêmio CLIO de História e em 2020, venceu o Prêmio Ernest Hamburguer, concedido pela Sociedade Brasileira de Física (SBF) como reconhecimento e valorização de iniciativas e atividades que popularizam as Ciências Físicas.