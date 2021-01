Fiscalização pega muitos de surpresa no Terminal de Ananindeua

A fiscalização para o cumprimento das novas medidas restritivas para enfrentamento da covid-19, na Região Metropolitana de Belém (RMB), pegou muita gente de surpresa na manhã desta sexta-feira (29), primeiro dia dessa ação. “Eu não estava sabendo”, disse Dominique dos Santos, de 20 anos. Ela estava no terminal de Ananindeua, esperando a van que a levaria para próximo à cidade de Igarapé-Miri.

Aprendiz de auxiliar administrativo, Dominique mora em Ananindeua e, depois de muito tempo, vai rever parentes. “Faz tempo que não vejo eles”, contou. Ela acredita que o decreto é necessário neste momento de pandemia. “É correto pelo o que estamos vivendo”, afirmou, por volta das 10h30. A jovem também contou que, na “medida do possível”, adota todos os cuidados sanitários. A viagem que ela fará dura aproximadamente duas horas.

Também no terminal de Ananindeua, a tecnóloga em Aquicultura Ivanete Silva, de 27 anos, sabia do decreto, mas não da fiscalização. “Acho correto, pois as pessoas não querem respeitar”, disse ela, que reside em Concórdia do Pará. “Estou com a passagem tirada (para viajar). Acredito que não vai ter impedimento, pois moro lá”, acrescentou. Ela veio a Belém para acompanhar a mãe em uma consulta médica. A viagem dura três horas. Tecnólogo em Aquicultura é o profissional responsável pela produção de peixes e outros organismos aquáticos.