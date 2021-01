Fiscalização para cumprimento de medidas começa na Região Metropolitana de Belém

A fiscalização para o cumprimento das novas medidas restritivas para enfrentamento da covid-19 começa nesta sexta-feira (29) na Região Metropolitana de Belém (RMB). As estratégias foram definidas em reunião realizada na última quinta-feira com representantes do Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (Sieds).

A partir de 7h30 desta sexta-feira (29) a fiscalização em diversos pontos de ônibus foi iniciada. Um deles na parada próxima ao Mercado de São Brás, tradicional ponto de aglomeração. A fiscalização será integrada com órgãos municipais de fiscalização e trânsito, e com as guardas municipais, que atuarão com as forças de segurança do Estado nas abordagens. Os agentes de segurança vão verificar o uso obrigatório de máscara e o respeito ao distanciamento nos transportes coletivos que transitam, principalmente, pela Região Metropolitana de Belém.

“Iremos realizar a fiscalização com muito rigor nos ônibus, em especial nos grandes conglomerados, a exemplo da RMB, onde temos um grande fluxo de pessoas, com fiscalização especial para uso de máscara, de passageiros em pé e aglomerações de qualquer natureza”, disse o secretário de segurança pública Ualame Machado.

Haverá ação integrada também no Terminal Rodoviário de Ananindeua; na Rodovia PA-391, que dá acesso à Ilha de Mosqueiro, em ônibus coletivos; na Rodovia BR-316, do KM-01 ao KM-18, com a fiscalização de veículos de transporte de passageiros. A Operação Lei Seca também será realizada com o Departamento de Trânsito (Detran) e a Polícia Militar em pontos estratégicos da RMB.

Também haverá fiscalização no terminal de Ananindeua (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Restaurantes, lojas de conveniência, supermercados e depósitos não poderão vender bebida alcoólica das 22 às 06 h. Balneários e praias estão liberados de terça a quinta-feira. Nos finais de semana haverá fiscalização nos restaurantes da ilha do Combu (na área insular de Belém), que deverão funcionar com lotação de 50% (capacidade sentada) até o limite de meia-noite (proibida a permanência de pessoas em pé no interior dos estabelecimentos).

Ampliação - A operação que fiscaliza o cumprimento das determinações do decreto governamental, que proíbe desde o último dia 21 o funcionamento de bares, boates, casas de shows e similares, em especial no período noturno.