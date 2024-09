Fiéis lotam a avenida Presidente Vargas na 25ª Marcha para Jesus, em Belém

Na tarde deste sábado, 21, centenas de cristãos evangélicos de diferentes denominações se reuniram, em Belém, para a 25ª edição da Marcha para Jesus, um dos maiores eventos cristão de rua do Pará. O evento começou na praça Waldemar Henrique, no bairro do Reduto, e seguiu até a Presidente Vargas, na Campina, com vários momentos de música e oração.

Organizado pela Ordem dos Ministros Evangélicos/Sessão Pará (OMEB), o encontro estava marcado para iniciar às 15h. O cortejo começou a subir a avenida Presidente Vargas depois de mais de uma hora de concentração. O público era diversificado: homens, mulheres, adultos, crianças, idosos e Pessoas com Deficiência (PcD) que integravam diferentes religiões, mas que tinham em comum a fé em Cristo. O pastor Daniel Rocha, coordenador geral da marcha, comentou sobre a relevância do evento:

"A Marcha para Jesus iniciou na Inglaterra em 1987, veio para o Brasil em 1993 e, em Belém, nós começamos em 2000. São 25 anos de Marcha para Jesus, pela promoção da unidade das igrejas evangélicas. Nós temos muitas denominações e quem olha de fora acha que nós somos divididos, por sermos tantos, mas, na verdade, nós temos uma unidade. A Bíblia compara a igreja a um corpo e cada denominação é uma parte do corpo. É isso que a Marcha para Jesus faz, gerar essa unidade, formando esse corpo".

Ainda de acordo com o pastor, a Marcha foi ganhando cada vez mais aderência de público em Belém com o passar do tempo, saindo de 300 participantes, na primeira edição, no ano de 2000, para mais de 500 mil em 2019. Depois da pandemia de covid-19, entre os anos de 2020 e 2022, o número de participantes mudou. Daniel Rocha explica que este é um recomeço:

"Nós precisamos recomeçar, a partir de 2022, depois da pandemia. Fizemos [a Marcha em] 2022, 2023 e 2024 agora de maneira progressiva. É um processo de mudança de comportamento, estamos voltando a fazer atividades fora dos templos", explica.

Jamilly Oliveira participou pela primeira vez da Marcha para Jesus, em Belém.

Para quem participava pela primeira vez do evento, a expectativa era das melhores. Era o caso da estudante Jamilly Oliveira, de 19 anos, membro da Igreja Evangélica da Paz, na Pedreira:

"Eu sempre via na televisão, era sempre bom acompanhar. Esse é meu primeiro ano e até agora está sendo muito legal porque é um momento em que todo mundo que é de Deus, que serve a Cristo, se reúne para adorar ao nosso Senhor, é um momento de comunhão com todos".

Já os veteranos da Marcha também estiveram presente. Uma delas foi a pastora Dayse Batista, 39, da Igreja da Paz MMV, do Jurunas: "Desde criança eu venho aqui, com todos os meus irmãos unidos em Jesus. Eu nunca desanimei, eu nunca desisti, porque eu sei que Jesus é o único caminho, a verdade e a salvação. É muita alegria e energia para celebrar ao Rei Jesus", comemora.