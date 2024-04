Fiéis de São Jorge saem em procissão pelas ruas da Marambaia, em Belém; Veja fotos

Fiéis de São Jorge saem pelas ruas do bairro da Marambaia, em Belém, no início da noite desta terça-feira (23/04), em procissão que celebra um dos santos mais populares da Igreja Católica. O cortejo começou após a missa das 17h. Nem mesmo a chuva fraca que cai no início da noite impede os devotos de saírem em caminhada.

O percurso sai da paróquia dedicada ao Santo, localizada na Avenida Dalva, e segue pelas avenidas Pedro Álvares Cabral, avenida Tavares Bastos, passagem Dalva, rua Anchieta, avenida Dalva e retorna para a paróquia. A celebração encerra na paróquia com a bênção de São Jorge, da sacada da igreja.

A festividade de São Jorge ocorre desde o último dia 14 com o tema “Oração: dom que impulsiona ao Pai Celeste o coração e o leva aos outros em fraternidade e amizade”. Durante o dia todo a paróquia ficou aberta para visitação dos devotos.

