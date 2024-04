São Jorge: saiba a história, curiosidades e orações poderosas do 'santo guerreiro'

O dia 23 de abril é considerado uma data importante para a igreja católica por ser comemorado o dia de São Jorge, um dos santos mais venerados no Brasil. Nesse dia, devotos lotam as igrejas e espaços religiosos para prestar homenagens como ato de devoção e fé ao popularmente chamado de "santo guerreiro", com eventos de muita oração e pedidos de proteção.

Apesar do santo ter um nome conhecido, muitos desconhecem a origem de São Jorge, que passou a ser representado como um guerreiro combatendo um dragão. Há rumores de que ele chegou a morar na lua. Mas, o que de fato é verídico na trajetória de São Jorge?

Conheça a história, curiosidades e orações poderosas de São Jorge para quem deseja saber mais sobre o padroeiro de todos os combatentes e protetor contra as guerras.

Qual a história de São Jorge?

A história de São Jorge acontece ao longo do século III, após a morte de sua mãe, quando Jorge passou a fazer parte do grupo de militares que servia ao imperador romano Diocleciano. Logo foi promovido a capitão.

O cavaleiro se incomodava com a perseguição e a opressão que os cristãos sofriam do exército de Diocleciano, que era pagão, o que o levou a se opor a perseguir os seguidores do cristianismo. Por esse motivo, a mando do imperador, Jorge foi preso, torturado e decapitado no dia 23 de abril em 303 d.C.

Mesmo que o Jorge seja um dos nomes mais conhecidos do catolicismo, pesquisadores de Teologia não conseguem afirmar se ele realmente existiu devido a falta de registros históricos sobre a figura religiosa.

Por que São Jorge é representado na companhia de um dragão?

A lenda mais famosa sobre São Jorge é sobre uma luta do guerreiro contra um dragão que, com a ajuda de Deus, matou o animal para salvar a cidade de Selém, na Líbia.

O conto diz que um grande dragão morava no pântano e, para conter a sua fúria, moradores ofereciam-lhe dois cabritos por dia para sacrifício e até jovens escolhidos por sorteios, mas Jorge conseguiu matar o dragão com uma espada no dia em que a filha do rei foi uma das jovens escolhidas.

Surgimento do Santo Guerreiro

Nos séculos 6 e 7, padres da igreja começaram a mencionar São Jorge, muito por conta da coragem dele em se opôr às ordens do imperador e se negar a "caçar" os cristãos.

Segundo Fernando Torres Londoño, professor de História da PUC-SP, com as conquistas dos cristãos do norte de Espanha sobre os territórios ocupados pelos reinos árabes, os santos associados à cultura militar tiveram grande valorização, entre eles São Jorge. Ele passou a ser visto como protetor dos cristãos contra os mouros, como se tivesse aparecido no céu para acompanhar os cristãos nas suas vitórias.

São jorge viveu na lua?

O nome São Jorge é adotado pela União Astronômica Internacional para uma cratera que existe na lua, mas nada tem a ver com o santo ter morado no satélite natural, de fato. Com a disseminação da informação, muitos passaram a relacionar o nome "São Jorge" ao santo e, então, propagar a informação de que o santo morou na lua.

Outro mito conta que a batalha contra o dragão se estendeu até a Lua e que as crateras lunares seriam os rastros dessa batalha.

Confira orações de São jorge para pedir proteção:

Oração para se proteger com a ajuda de São Jorge da maldade dos inimigos:

Oração para vencer situações difíceis com a ajuda de São Jorge:

Oração para pedir proteção a São Jorge:

Oração para pedir forças a São Jorge:

Outras curiosidades de São Jorge:

→ A inspiração em batalhas europeias elevou Jorge a padroeiro de Portugal e da Inglaterra. Os lusos o têm como santo de devoção desde 1385.

→ O rei Eduardo III fez dele o padroeiro da Inglaterra em 1350. As faixas vermelhas sobre o fundo branco da bandeira inglesa representam “George”. A Union Jack, pavilhão do Reino Unido, é a sobreposição das cruzes de São Jorge, de São Eduardo (Escócia) e de São Davi (Gales).

→ Quase todos os serviços funerários da família real britânica são realizados na Capela de São Jorge, onde a rainha Elizabeth II morou e agora está enterrada.

→ Jorge também acabou adotado por ferreiros, cuteleiros e barbeiros portugueses da Irmandade de São Jorge de Lisboa, fundada no século 14. Quase 200 anos mais tarde, com a vinda da Corte para o Rio, o culto a São Jorge, de quem Dom João VI era devoto, cresceu muito, assim como a tradição do patrono dos ferreiros.

→ Algumas religões africanas também cultuam São Jorge.

→ O Vaticano retirou São Jorge do santoral oficial da Igreja Católica em 9 de maio de 1969. Muita gente achou que a Santa Sé tinha “cassado” o santo. “Na falta de notícias sobre a sua vida, a Igreja mudou sua celebração: de festa litúrgica passou a ser memória facultativa”, alega.

→ São Jorge foi um dos tantos santos enaltecidos pelo Papa João Paulo II nas celebrações do Jubileu em 2000. Isso foi visto por observadores como uma espécie de reabilitação oficial.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão do editor web de OLIberal.com, Felipe Saraiva)