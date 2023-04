Oração ao São Jorge para proteção, graças e sonhos

São Jorge, conhecido também como Jorge da Capadócia e sincretizado como Ogum, na Umbanda, é o santo guerreiro, associado à luta contra os males, dando proteção, graças e sonhos aos seus devotos. Seu dia é comemorado no dia 23 de abril. A data é importante no calendário católico a ponto de ser feriado em determinadas regiões, como no Rio de Janeiro. Confira a oração de São Jorge para ter zelo, receber graças e alcançar suas metas.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge

Para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem,

Tendo mãos não me peguem,

Tendo olhos não me vejam,

E nem em pensamentos eles possam me fazer mal.

Armas de fogo o meu corpo não alcançarão,

Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar,

Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar.

Jesus Cristo, Me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça,

Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino,

Protegendo-me em todas as minhas dores e aflições,

E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder,

Seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meu inimigos.

Glorioso São Jorge, em nome de Deus,

Estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas,

Defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza,

E que debaixo das patas de seu fiel ginete

Meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós.

Assim seja com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo.

São Jorge Rogai por Nós.

Amém.

Versão pronunciada

(*Estagiário Gabriel Bentes, sob supervisão do editor web Felipe Saraiva)