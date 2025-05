Festividade de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças inicia nesta quinta em Belém

A Festividade de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças — celebrada no dia 31 de maio — inicia nesta quinta-feira (29) e segue até o dia 1º de junho, em Belém. A programação, realizada pela Comunidade Canção Nova, será na Capela da Medianeira, no bairro do Reduto, em Belém. Nos quatro dias de atividades, haverá missa, adoração, Tríduo da Medianeira, pregações, Kairós Mariano e Noitário - com a venda de comidas e muitas guloseimas em um momento de confraternização.

“Queremos fortalecer a devoção a Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, entendendo o papel que ela tem na vida do cristão e da Comunidade Canção Nova”, explica o coordenador da Imersão Missionária da Comunidade em Belém, João Otávio Souza, que também está à frente da Festividade.

A programação contará com a presença do presidente da Canção Nova, Wagner Ferreira — que é o primeiro sucessor do padre Jonas Abib, fundador da entidade, que faleceu há pouco mais de 2 anos. Ele também virá a capital paraense para posse do Arcebispo Coadjutor de Belém do Pará, Dom Júlio Endi Akamine.

Além do presidente da Canção Nova, outros missionários da comunidade, como o padre Elenildo Oliveira e Valdênia Vieira, também participarão da festividade. E ainda, no sábado, quando a programação será mais extensa, os fiéis também terão um momento da Noite Oracional.

Programação completa

Dia 29 de maio (quinta-feira)

18h: Terço.

18h30: Tríduo da Medianeira.

18h45: Intervalo

19h: Missa: Pe. Wagner Ferreira.

20h: Adoração: Pe. Wagner Ferreira, Samira Andrade e Ministério de Música Canção Nova.

20h30: Noitário.

21h30: Encerramento.

Dia 30 de maio (sexta-feira)

18h: Terço.

18h30: Tríduo da Medianeira

18h45: Intervalo.

19h: Missa: Pe. Wagner Ferreira.

20h: Adoração: Pe. Wagner Ferreira, Valdênia Vieira e Ministério de Música Canção Nova.

20h30: Noitário.

21h30: Encerramento.

Dia 31 de junho (sábado)

Dia de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças.

14h30: Animação.

15h00: Terço da Misericórdia.

15h30: Pregação: Maria: A Medianeira de Todas as Graças - Pregadora: Valdênia Vieria.

16h15: Intervalo.

16h45: Animação.

17h15: Terço.

17:45: Tríduo da Medianeira.

18h: Missa: Pe. Wagner Ferreira.

19h30: Intervalo e Noitário.

21h: Noite Oracional: Valdenia, Diácono Damião e Ministério de Música Canção Nova.

22h: Encerramento

Dia 01 de junho (domingo)

Kairós Mariano – evento com vagas limitadas (inscrição encerrada)