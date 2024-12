Festa de Réveillon de graça em Belém: veja locais para passar a virada de ano

Em Belém, as festas de virada de ano gratuitas movimentam o público. Com atrações musicais e show pirotécnico, as celebrações de Réveillon são promovidas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura (Secult). Confira abaixo locais para comemorar a chegada de 2025.

VEJA MAIS

Confira as festas de virada de ano gratuitas em Belém

Réveillon na Estação das Docas

A Estação das Docas, em Belém, recebe a festa de Réveillon gratuita. Com início às 20h, a celebração dura nove horas. Na virada do ano, o público recebe 2025 com show pirotécnico.

As cinco apresentações musicais ocorrem no Anfiteatro São Pedro Nolasco, com telão para transmissão nos armazéns 2 e 3. Veja abaixo as atrações por ordem de acontecimento:

DJ Metralha Pinduca Banda Fruta Quente Sambloco Bateria da Escola de Samba Rancho Não Posso Me Amofiná

A Estação das Docas fica na avenida Marechal Hermes, sem número, no bairro da Campina. Clique aqui e confira a localização.

Réveillon no Porto Futuro

A festa de virada de ano gratuita no Parque Urbano Belém Porto Futuro inicia às 21h. Na chegada de 2025, o público festeja com show pirotécnico.

A programação conta com três apresentações musicais. Confira abaixo as atrações por ordem de acontecimento:

Gang do Eletro MC Dourado Banda Fruto Sensual

O Porto Futuro fica na rua Belém, sem número, bairro do Reduto. Clique aqui e confira a localização.