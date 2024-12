Mensagens de Feliz Ano Novo: confira ideias para enviar aos amigos por WhatsApp

Um novo ano está chegando e esse é o momento ideal para desejar o que há de melhor a amigos e familiares. Confira abaixo ideias de mensagens de Feliz 2025 para enviar aos amigos por WhatsApp.

Ideias de mensagem de Feliz Ano Novo para enviar aos amigos por WhatsApp

Ideia 1 - Mensagem de Ano Novo

“Feliz Ano Novo, [Insira aqui o nome do amigo]!

Sou grato por tê-lo(a) comigo em 2024 e espero que em 2025 sua amizade permaneça. Você é muito especial! Desejo que neste próximo ano você realize sonhos e conquiste o que almeja, sempre cercado(a) por paz e prosperidade.

Com carinho,

[Insira seu nome].”

Ideia 2 - Mensagem de Ano Novo

“Olá, [Insira o nome do amigo]!

Feliz 2025! Passando aqui para desejar que esse novo ano seja abençoado por Deus e repleto do amor de Cristo, que você realize sonhos e seja muito feliz. Conte comigo, parceiro(a)!

Abraços,

[Insira seu nome].”

Ideia 3 - Mensagem de Ano Novo

“2024 está indo, 2025 está chegando e meu desejo é que você continue comigo!

[Insira o nome do amigo], você é muito importante para mim. Estou passando pra lançar toda torcida e muita energia positiva ao novo ano que virá. Que 2025 traga dias de realizações e conquistas, e que você seja cercado por amor e paz!

Com carinho,

[Insira seu nome].”

Ideia 4 - Mensagem de Ano Novo

“Oi, [Insira aqui o nome do amigo]!

Passando aqui para desejar um Feliz 2025 a você e sua família! Torço pra que neste próximo ano os seus sonhos se realizem, suas metas sejam conquistadas e, principalmente, você viva cheio de alegria e fé. Conte comigo!

Abraços,

[Insira seu nome].”

Ideia 5 - Mensagem de Ano Novo

“Feliz Ano Novo! Feliz 2025!

Novas oportunidades chegam com mais 365 dias e como isso é bom! Espero que você desfrute de tudo que há de melhor e seja muito feliz, com conquistas abundantes. Que Deus abençoe você, [Insira o nome do amigo].

Com carinho,

[Insira seu nome].”