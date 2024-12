Qual cor usar no Ano Novo? Veja o tom certo conforme o Ano Pessoal

Acreditar na influência da cor para o ano que virá é uma crença antiga e muito aderida no Brasil. A Terapia das Cores afirma que cada uma possui um significado específico e, quando associada ao Ano Pessoal, tem um poder único sobre o indivíduo. Confira abaixo qual cor usar no Ano Novo conforme o número do seu ano.

VEJA MAIS

Como descobrir o número do Ano Pessoal?

Para descobrir o número do Ano Pessoal, basta fazer uma conta simples: some o dia do aniversário com o mês e, depois, some com o valor total do ano que virá. Veja o exemplo abaixo.

Dia do nascimento: 13 (1 + 3 = 4 )

) Mês do nascimento: 12 (1 + 2 = 3 )

) Ano que virá: 2025 (2 + 0 + 2 + 5 = 9 )

) Soma final: 4 + 3 + 9 = 15

Se o número final for de duas casas, some o resultado. Veja o exemplo abaixo.

Soma final: 4 + 3 + 9 = 15

Número do Ano Pessoal: 1 + 5 = 6

Cor ideal para o Ano Novo conforme o número do Ano Pessoal

Além do branco, que representa paz, harmonia e recomeço, veja outras cores indicadas para usar na virada de ano.

Ano Pessoal 1

Vermelho: energia, ânimo e movimento

Laranja: coragem e determinação

Ano Pessoal 2

Laranja: ajuda para lidar com inseguranças e resolver relacionamentos conturbados

Rosa: harmonia, comunicação, fortalecimento de laços e distância de conflitos

Ano Pessoal 3

Amarelo: criatividade, expressão, foco e atração de oportunidades

Ano Pessoal 4

Verde: equilíbrio, harmonia, calma e ajuda para lidar com ansiedade

Marrom: solidez, segurança, fortalecimento e construção de futuro estável

Ano Pessoal 5

Azul turquesa: calma, serenidade e fé

Violeta: força para transformação e crescimento pessoal

Ano Pessoal 6

Azul índigo: estímulo à intuição, equilíbrio e harmonia para relações

Rosa: mais afeto, fortalecimento de laços familiares e amizades

Ano Pessoal 7

Violeta: força para transformação, equilíbrio interno, profundidade no autoconhecimento e atração de energias de renovação

Ano Pessoal 8

Rosa: harmonia, clareza e resolução de mágoas do passado

Marrom: estabilidade, segurança e planejamento sólido

Ano Pessoal 9

Dourado: sabedoria interior e desapego

Verde: equilíbrio de emoções e harmonia

Violeta: transmutação de energias, encerramento de ciclos e preparação para um novo começo

Pode usar preto no Ano Novo?

O preto é uma cor que representa elegância e poder, mas também atrai introspecção. Portanto, seu uso deve ser feito com cautela e não é indicado para quem vive momentos de tristeza, depressão ou desânimo. Essa cor pode ser associada a outras para manter o equilíbrio.