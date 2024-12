Confira uma lista com superstições para garantir um 2025 cheio de realizações

Rituais poderosos que canalizam energias positivas, as superstições utilizam objetos do cotidiano como uma forma de estar mais perto e atrair o que se deseja. Para entrar em 2025 com o pé direito e abrir novos caminhos, existem várias simpatias capazes de aproximá-lo do seu objetivo, seja no amor, na vida profissional ou financeira.

1- Simpatia da Canela

Como fazer:

No primeiro dia do ano, pegue um pouco de canela em pó e coloque na palma da mão; Se direcione para a entrada da sua residência; Antes de entrar, assopre a canela de fora para dentro mentalizando prosperidade e dinheiro; Ao fazer isso, repita em voz alta: “Quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui vai entrar.”

Esta simpatia pode ser repetida ao longo do ano para reforçar seus desejos. Basta apenas realizar sempre no primeiro dia de cada mês.

2- Banho com folha de louro para atrair riqueza

Como fazer:

Pegue três folhas de louro e segure-as; Ferva as folhas de louro; Espere a água esfriar; Tome seu banho normalmente com sabonete; Após isso, despeje a água com as folhas sobre o corpo; Enquanto joga o líquido sobre si, mentalize aquilo que mais deseja: riqueza e novas oportunidades no seu caminho para 2025; Agradeça por tudo o que já tem e reforce seus desejos para o ano que vai entrar.

3- Simpatia das moedas

Como fazer:

Pegue sete moedas de 50 centavos; Cinco minutos após o relógio bater meia-noite, no dia 1 de janeiro, comece a distribuir seis delas para três pessoas próximas; Sobrará uma moeda, guarde-a em sua carteira; Nos primeiros dias do ano, retire da carteira e jogue-a numa fonte enquanto mentaliza energias positivas para atrair prosperidade e dinheiro.

4- Simpatia das uvas para atrair boa qualidade de vida

Como fazer:

Compre 12 uvas; No dia 1 de janeiro, quando o relógio der meia-noite, coma uma por uma; Guarde as sementes secas em um envelope branco ou vermelho; Por último, coloque as sementes em sua carteira para atrair boa qualidade de vida.