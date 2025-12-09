Feriados prolongados em 2026: veja quais datas têm folga extra em Belém

Com o final de 2025 se aproximando, a expectativa para o próximo ano cresce, especialmente em relação a feriados e pontos facultativos. No total, há 14 datas com possibilidade de folga prolongada em nove dos 12 meses.

Feriados e pontos facultativos prolongados em 2026

Janeiro

01/01 - Confraternização Universal

O primeiro dia do ano cai em uma quinta-feira e, apesar de ainda existir um dia útil após, é possível que a folga se estenda até o final de semana.

12/01 - Aniversário de Belém

Em 2026, Belém do Pará completa 410 anos. O festejo cai em uma segunda-feira, garantindo mais dias de descanso aos moradores.

Fevereiro

16 a 18/02 - Carnaval

Na terceira semana do mês, de segunda a quarta-feira, o Brasil celebra o Carnaval. Apesar de ser ponto facultativo, o descanso pode ser garantido para muitas pessoas. Na Quarta-Feira de Cinzas, dia 18, a validade é até às 14h.

Abril

03/04 - Paixão de Cristo/Sexta-Feira Santa

A primeira sexta-feira de Abril, que antecede a Páscoa, garante o feriado prolongado do mês.

21/04 - Tiradentes

O feriado de Tiradentes cai em uma terça-feira, mas, a depender do local, é possível que a segunda-feira seja “enforcada” e a folga do final de semana dure mais.

Maio

01/05 - Dia do Trabalhador

Assim como em Abril, a primeira sexta-feira de Maio é com feriado. A folga ligada ao final de semana é devido ao Dia do Trabalhador.

Junho

04/06 - Corpus Christi

O ponto facultativo de Corpus Christi cai em uma quinta-feira. A data abre possibilidade para folga estendida, caso a sexta-feira seja facultada também.

Setembro

07/09 - Independência do Brasil

A celebração de Independência do Brasil, em 2026, cai em uma segunda-feira. A data prolonga o descanso do final de semana.

Outubro

12/10 - Dia de Nossa Senhora Aparecida e Pós-Círio

Essa segunda-feira, em Belém, é marcada por celebração dubla. Além do feriado de Dia de Nossa Senhora Aparecida, a cidade vive o ponto facultativo de Pós-Círio, que ocorre no domingo (11).

26/10 - Recírio

Na última segunda-feira de Outubro, Belém comemora o Recírio. A data é facultada até às 12h.

Novembro

02/11 - Finados

O Dia de Finados, em 2026, cai em uma segunda-feira. A data prolonga o descanso do final de semana.

20/11 - Dia de Zumbi e da Consciência Negra

O último feriado de Novembro é em uma sexta-feira, o Dia de Zumbi e da Consciência Negra. A data inicia a folga do final de semana.

Dezembro

08/12 - Dia de Nossa Senhora da Conceição

O Dia de Nossa Senhora da Conceição é ponto facultativo em Belém e, apesar de cair em uma terça-feira, pode estender a folga do final de semana, caso a segunda-feira seja facultada.

25/12 - Natal

Em 2026, o Natal cai em uma sexta-feira. A data prolonga o final de semana.