Feriado de Tiradentes altera funcionamento de serviços e espaços na Grande Belém
Comércio abre em horário reduzido, bancos fecham e serviços de saúde operam em regime de plantão nesta terça-feira (21)
Nesta terça-feira (21), feriado nacional de Dia de Tiradentes, que homenageia Joaquim José da Silva Xavier, o funcionamento de serviços e espaços públicos será alterado na Grande Belém. Comércio, shoppings, unidades de saúde e áreas de lazer terão horários diferenciados ao longo do dia.
Comércio e shoppings
O comércio de rua em Belém funcionará das 8h às 18h.
Nos shopping centers, o funcionamento será facultativo e com horários variados:
Parque Shopping: lojas das 11h às 21h; alimentação e lazer até 22h; restaurantes até 22h; cinema conforme programação.
Boulevard Shopping: lojas das 11h às 21h; alimentação até 22h; restaurantes até 0h.
Pátio Belém: lojas, alimentação e restaurantes das 11h às 21h; academia das 8h às 17h; cinema conforme programação.
Castanheira Shopping: supermercado das 8h às 22h; lojas das 11h às 21h; alimentação até 22h; demais serviços conforme programação.
Shopping Metrópole Ananindeua: funcionamento geral das 12h às 22h; academia das 9h às 15h; cinema conforme programação.
Bancos e supermercados
As agências bancárias estarão fechadas para atendimento presencial. Operações como TED não serão processadas, enquanto o PIX seguirá disponível normalmente.
Já os supermercados funcionarão em horário normal, conforme definição de cada estabelecimento.
Saúde
Os serviços de saúde do Governo do Pará terão mudanças:
Unidades especializadas, CAPS I e II, policlínicas, CIIR e Cetea: fechados
CAPS III e Unidade Básica da Pedreira: abertos apenas para urgência e emergência
Hospitais estaduais: funcionamento em regime de plantão, com atendimento de urgência, emergência e internação
Entre os destaques:
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, Hospital Ophir Loyola e Hospital Gaspar Vianna: funcionamento normal em plantão
Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência: funcionamento normal
Hospital da Mulher do Pará: urgência e internação mantidas; ambulatório fechado
O Hemopa funcionará para doação de sangue, exceto nas unidades de Redenção e Altamira.
Lazer e cultura
Alguns espaços de lazer estarão abertos ao público:
Parque Estadual do Utinga
Funcionamento das 6h às 17h.
Mangal das Garças
Aberto com programação especial, incluindo alimentação de animais e passeios monitorados ao longo do dia.
Outros espaços:
Bosque Rodrigues Alves: aberto das 8h às 16h (entrada a R$ 2)
Mercado de São Brás: funcionamento normal
Solar da Beira: das 8h às 14h
Já espaços culturais municipais, como o Palacete Bolonha, o Museu de Arte de Belém e a Biblioteca Avertano Rocha, permanecerão fechados.
Outros serviços
Correios: agências fechadas
Atendimento veterinário municipal: funcionamento normal
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