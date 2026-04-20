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Feriado de Tiradentes altera funcionamento de serviços e espaços na Grande Belém

Comércio abre em horário reduzido, bancos fecham e serviços de saúde operam em regime de plantão nesta terça-feira (21)

O Liberal
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Feriado de Tiradentes altera funcionamento de serviços e espaços na Grande Belém. (Ag. Pará)

Nesta terça-feira (21), feriado nacional de Dia de Tiradentes, que homenageia Joaquim José da Silva Xavier, o funcionamento de serviços e espaços públicos será alterado na Grande Belém. Comércio, shoppings, unidades de saúde e áreas de lazer terão horários diferenciados ao longo do dia.

Comércio e shoppings

O comércio de rua em Belém funcionará das 8h às 18h.

Nos shopping centers, o funcionamento será facultativo e com horários variados:

Parque Shopping: lojas das 11h às 21h; alimentação e lazer até 22h; restaurantes até 22h; cinema conforme programação.

Boulevard Shopping: lojas das 11h às 21h; alimentação até 22h; restaurantes até 0h.

Pátio Belém: lojas, alimentação e restaurantes das 11h às 21h; academia das 8h às 17h; cinema conforme programação.

Castanheira Shopping: supermercado das 8h às 22h; lojas das 11h às 21h; alimentação até 22h; demais serviços conforme programação.

Shopping Metrópole Ananindeua: funcionamento geral das 12h às 22h; academia das 9h às 15h; cinema conforme programação.

Bancos e supermercados

As agências bancárias estarão fechadas para atendimento presencial. Operações como TED não serão processadas, enquanto o PIX seguirá disponível normalmente.

Já os supermercados funcionarão em horário normal, conforme definição de cada estabelecimento.

Saúde

Os serviços de saúde do Governo do Pará terão mudanças:

Unidades especializadas, CAPS I e II, policlínicas, CIIR e Cetea: fechados

CAPS III e Unidade Básica da Pedreira: abertos apenas para urgência e emergência

Hospitais estaduais: funcionamento em regime de plantão, com atendimento de urgência, emergência e internação

Entre os destaques:

Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, Hospital Ophir Loyola e Hospital Gaspar Vianna: funcionamento normal em plantão

Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência: funcionamento normal

Hospital da Mulher do Pará: urgência e internação mantidas; ambulatório fechado

O Hemopa funcionará para doação de sangue, exceto nas unidades de Redenção e Altamira.

Lazer e cultura

Alguns espaços de lazer estarão abertos ao público:

Parque Estadual do Utinga

Funcionamento das 6h às 17h.

Mangal das Garças

Aberto com programação especial, incluindo alimentação de animais e passeios monitorados ao longo do dia.

Outros espaços:

Bosque Rodrigues Alves: aberto das 8h às 16h (entrada a R$ 2)

Mercado de São Brás: funcionamento normal

Solar da Beira: das 8h às 14h

Já espaços culturais municipais, como o Palacete Bolonha, o Museu de Arte de Belém e a Biblioteca Avertano Rocha, permanecerão fechados.

Outros serviços

Correios: agências fechadas

Atendimento veterinário municipal: funcionamento normal

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Feriado de Tiradentes altera funcionamento de serviços e espaços na Grande Belém
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