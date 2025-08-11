Capa Jornal Amazônia
Feriado da Adesão do Pará deve movimentar mais de 18 mil passageiros no Terminal Rodoviário de Belém

Segundo a administração do terminal, estão previstos 14.300 embarques e 4.200 desembarques ao longo do feriado prolongado

Bruna Lima
fonte

Estimando um total aproximado 18.500 passageiros circulando no Terminal. (Igor Mota/O Liberal)

O Terminal Rodoviário de Belém deve registrar um aumento significativo no fluxo de passageiros durante o feriado da Adesão do Pará, comemorado no próximo dia 15 de agosto. De acordo com a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico ( SINART). A expectativa é que cerca de 18.500 pessoas circulem pelo terminal, entre embarques e desembarques, representando um acréscimo de aproximadamente 30% em relação ao mesmo período de 2024.

Segundo a administração do terminal, estão previstos 14.300 embarques e 4.200 desembarques ao longo do feriado prolongado, reflexo da intensificação das viagens tanto para o interior do estado quanto para outros estados do país.

Entre os destinos mais procurados dentro do Pará, destacam-se os municípios de Castanhal, Baião, Cametá, Acará, Salinas, Bragança, Parauapebas e Tauá. Já para fora do estado, a demanda maior é por passagens para Goiânia, Fortaleza, São Luís, Teresina e São Paulo.

O aumento no número de passageiros também reflete o crescimento do turismo regional e o retorno gradual da confiança dos usuários no transporte rodoviário interestadual e intermunicipal.

A orientação para os viajantes é que adquiram seus bilhetes com antecedência, cheguem com antecedência mínima de uma hora ao terminal e fiquem atentos aos documentos obrigatórios para o embarque, especialmente no caso de menores de idade.

